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Επειτα από τρεις δεκαετίες καθυστερήσεων, το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας σε όλη τη χώρα. Ομως, πίσω από το μεγάλο αυτό ορόσημο παραμένει ένας τεράστιος όγκος ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων, αμφισβητούμενων δικαιωμάτων και πράξεων που περιμένουν να καταχωριστούν. Με 3,4 εκατομμύρια ακίνητα να εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», περίπου 120.000 εγγραπτέες πράξεις σε εκκρεμότητα και περισσότερες από 102.000 υποθέσεις που συνδέονται με τη διαδικασία της κτηματογράφησης μαζί με 200.000 αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες, η ολοκλήρωση της καταγραφής δεν σημαίνει και το τέλος των προβλημάτων.

Αντίθετα, το 2027 αναδεικνύεται σε χρονιά εντατικής προετοιμασίας και εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων, καθώς η μαζική ένταξη νέων περιοχών στο λειτουργούν Κτηματολόγιο αυξάνει τον όγκο των υποθέσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι υπηρεσίες του. Την ίδια στιγμή, η οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών σε παλαιότερες περιοχές και οι ανοιχτές υποθέσεις των δασικών χαρτών διατηρούν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα ιδιοκτησίας.

Οι εκκρεμότητες

Για να αντιμετωπίσει το νέο κύμα εκκρεμοτήτων, ο οργανισμός προετοιμάζει μεγάλο διαγωνισμό, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, για την παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης. Τον σχεδιασμό αυτόν αποκαλύπτει στο «business stories» η γενική διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου Ολυμπία Μαρκέλλου, περιγράφοντας τις προκλήσεις της επόμενης μέρας, αλλά και τις παρεμβάσεις που προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση των ιδιοκτησιακών διαφορών. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πλέον αποτυπώνεται για πρώτη φορά ολοκληρωμένα η ιδιοκτησία και η περιουσία του κόσμου πάνω στον χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε θέμα έχει προκύψει, τώρα ήρθε η ώρα να αναδειχτεί», αναφέρει.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την επόμενη μέρα βρίσκεται η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο, με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών του Κτηματολογίου με εξωτερική τεχνική και νομική υποστήριξη. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας πρόσθετος μηχανισμός διαχείρισης των υποθέσεων που συσσωρεύονται από την ολοκλήρωση των κτηματολογικών μελετών και την ένταξη νέων περιοχών στο λειτουργούν Κτηματολόγιο.

Για τον σκοπό αυτό, στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν συμπράξεις μηχανικών, νομικών και συμβουλευτικών εταιρειών, καθώς πολλές από τις εκκρεμότητες δεν περιορίζονται σε απλές διοικητικές διορθώσεις, αλλά απαιτούν παράλληλη αντιμετώπιση νομικών και τεχνικών ζητημάτων.

Η κυρία Μαρκέλλου αναφέρει ότι η προετοιμασία βρίσκεται ήδη στο στάδιο ολοκλήρωσης των τευχών διακήρυξης, με την επιδίωξη ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί πριν από το τέλος του 2026, ώστε η πρόσθετη υποστήριξη να ενεργοποιηθεί μέσα στο επόμενο έτος. Στη συμφωνία θα υπάρχει η πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης, καθώς ο τελικός όγκος των υποθέσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

120.000 πράξεις

Η πίεση που καλείται να διαχειριστεί ο οργανισμός αποτυπώνεται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες εκκρεμοτήτων. Η πρώτη αφορά 102.073 υποθέσεις που συνδέονται με τη διαδικασία της κτηματογράφησης, μεταξύ των οποίων διορθώσεις αρχικών εγγραφών και υποθέσεις που απαιτούν την εξέταση από αρμόδιες επιτροπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η διοίκηση, ο συνολικός αριθμός πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας ανέρχεται σε περίπου 1.848.000.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις εγγραπτέες πράξεις, δηλαδή αγοραπωλησίες, αποδοχές κληρονομιάς, γονικές παροχές και άλλες συναλλαγές που απαιτούν καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία. Οι εκκρεμότητες αυτής της κατηγορίας διαμορφώνονται σήμερα σε περίπου 120.000, αριθμός που αναμένεται να επηρεαστεί από την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα.

Η γενική διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου δεν κρύβει ότι η εικόνα θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. «Θα αυξηθούν οι αριθμοί των υποθέσεων. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε στρουθοκαμηλίζουμε», σημειώνει, συνδέοντας την αναμενόμενη αύξηση των εκκρεμοτήτων με την επιτάχυνση της μετάβασης στο λειτουργούν Κτηματολόγιο.

Σήμερα, η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων έχει φτάσει στο 99%, από 31% τον Σεπτέμβριο του 2023, και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου με την τελευταία εκκρεμή μελέτη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε γεωτεμάχιο της επικράτειας θα έχει αποκτήσει μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Παράλληλα, η λειτουργία του Κτηματολογίου αναμένεται να επεκταθεί από το περίπου 80% της χώρας στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 99% έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί την ουσιαστική αντικατάσταση του παλαιού συστήματος μεταγραφών και υποθηκών, στο οποίο η αναζήτηση της ιδιοκτησιακής ιστορίας βασιζόταν στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη. Στο νέο σύστημα, σημείο αναφοράς είναι το ίδιο το ακίνητο, μέσω του ΚΑΕΚ, στον οποίο συνδέονται οι εγγραφές των εμπράγματων δικαιωμάτων. Η οργανωτική μετάβαση είχε ήδη ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024, με την κατάργηση των 392 υποθηκοφυλακείων και την ενσωμάτωσή τους στον φορέα, ο οποίος λειτουργεί πλέον με 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 75 υποκαταστήματα.

Ωστόσο, η επιτάχυνση της κτηματογράφησης έχει και μια άλλη πλευρά. Νέες περιοχές μπορούν να ενταχθούν σε λειτουργία Κτηματολογίου χωρίς να έχουν προηγουμένως ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες εξέτασης και διόρθωσης των στοιχείων τους. Ετσι, ένα μέρος των εκκρεμοτήτων μεταφέρεται στο λειτουργούν Κτηματολόγιο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί παράλληλα με την καθημερινή καταχώριση νέων πράξεων.

Η μεγάλη εκκρεμότητα

Πέρα από τις καθυστερήσεις στην καταχώριση πράξεων, όμως, το Κτηματολόγιο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα βαθύτερο πρόβλημα, που αφορά την ίδια την αποσαφήνιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Πρόκειται για περίπου 3,4 εκατομμύρια ακίνητα που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», κυρίως σε αγροτικές και εκτός σχεδίου περιοχές, όπου η απουσία τίτλων, οι παλιές κληρονομιές, τα ασαφή όρια και η μη δήλωση των ιδιοκτησιών έχουν δημιουργήσει ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό τοπίο.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν όψει της οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών σε παλαιότερες κτηματογραφημένες περιοχές στα τέλη του 2027. Η παρέλευση των νόμιμων προθεσμιών διόρθωσης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες, καθώς, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το νομικό πλαίσιο, ακίνητα που παραμένουν καταχωρισμένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» μπορεί να περιέλθουν στο Δημόσιο.

«Κάποια στιγμή πρέπει και η πολιτεία να ξέρει τι της ανήκει. Πρέπει και ο πολίτης να ξέρει τι του ανήκει», επισημαίνει η κυρία Μαρκέλλου, και προσθέτει: «Καλούμε κάθε πολίτη να ελέγξει τα ακίνητά του όσο υπάρχει χρόνος. Τα εργαλεία υπάρχουν και είναι απλά».

Σημαντικό μέρος του προβλήματος συνδέεται, σύμφωνα με την ίδια, και με την ελλιπή ενημέρωση του κόσμου. «Αρκετοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι η δήλωση ενός ακινήτου στο Ε9 αρκεί για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, παρότι η φορολογική δήλωση δεν υποκαθιστά την εγγραφή στο Κτηματολόγιο, ούτε αποτελεί από μόνη της απόδειξη κυριότητας».

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν αποτελεί σε όλες τις περιπτώσεις μονόδρομο. Οταν υπάρχει μεταγεγραμμένος τίτλος και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η διόρθωση εγγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη» μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας πρόδηλου σφάλματος. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει επαρκής τίτλος ή ανακύπτει ιδιοκτησιακή διαφορά, μπορεί να απαιτηθεί δικαστική διαδικασία ή, όπου προβλέπεται, διαμεσολάβηση. Στο ίδιο πεδίο εντάσσονται και οι κτηματολογικές εγγραφές που συνδέονται με τους δασικούς χάρτες. Οπως εξηγεί η κυρία Μαρκέλλου, όπου η Διεύθυνση Δασών δηλώνει μια έκταση ως δασική, ο νόμος προβλέπει τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου, το οποίο το Κτηματολόγιο υποχρεούται να εφαρμόσει. Ο πολίτης όμως δεν χάνει το δικαίωμά του. Αν η αντίρρησή του γίνει δεκτή, η εγγραφή διορθώνεται με μια απλή αίτηση χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια.

Δασικοί χάρτες

Η διαδικασία αυτή παραμένει ανοιχτή για μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών. Από τις 466.000 αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί πανελλαδικά κατά των δασικών χαρτών, έχει εξεταστεί περίπου το 60% έως τον Νοέμβριο, αφήνοντας περί τις 200.000 υποθέσεις σε εκκρεμότητα. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δασών Ευστάθιο Σταθόπουλο, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην Κρήτη, στην Ανατολική Αττική, στη Νότια Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, και τη Βοιωτία.

Πέρα από τις αντιρρήσεις, δύο ακόμη εκκρεμότητες δυσχεραίνουν την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών και την αποσαφήνιση των αντίστοιχων κτηματολογικών εγγραφών. Πρόκειται για τα λεγόμενα «μαύρα περιγράμματα», περιοχές που αντιστοιχούν περίπου στο 5% της έκτασης της χώρας και έχουν μείνει εκτός ανάρτησης, καθώς και τις οικιστικές πυκνώσεις (αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις), για τις οποίες εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση εδώ και δέκα χρόνια. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Σαλαμίνας, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Σταθόπουλου, οι περιπτώσεις που συνδέονται με οικιστικές πυκνώσεις (οικήματα και πάσης φύσεως κατασκευές) υπολογίζονται μεταξύ 10.000 και 30.000, ενώ ανάλογη εικόνα εμφανίζει και η Χαλκιδική.

Η αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων αυτών προϋποθέτει συντονισμό των δασικών υπηρεσιών με το Κτηματολόγιο και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ώστε να υπάρχει ενιαία αποτύπωση του χαρακτήρα των εκτάσεων και των αντίστοιχων εγγραφών. «Στόχος είναι έως το τέλος του 2027 να έχει καταστεί δυνατή η οριστική κύρωση των δασικών χαρτών περίπου στο 70% της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιταχυνθεί η εξέταση των αντιρρήσεων και θα επιλυθούν οι νομοθετικές εκκρεμότητες», αναφέρει ο κ. Σταθόπουλος. Διαφορετικά, ο κίνδυνος νέων ιδιοκτησιακών αμφισβητήσεων και δικαστικών διενέξεων θα εξακολουθήσει να συνοδεύει την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Στην προσπάθεια επιτάχυνσης της επίλυσης διαφορών εντάσσεται και μια νέα νομοθετική παρέμβαση που βρίσκεται σε καθεστώς προετοιμασίας, με στόχο να αρθεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή της κτηματολογικής διαμεσολάβησης.

Η εκκρεμότητα αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα τη δυνατότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να συναινεί σε συμφωνίες διαμεσολάβησης που οδηγούν στην αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας υπέρ ιδιωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συναρμόδια υπουργεία εξετάζουν βελτιώσεις ώστε η κτηματολογική διαμεσολάβηση να εφαρμόζεται απρόσκοπτα και στις υποθέσεις όπου εμπλέκεται το Δημόσιο.

Mεταβιβάσεις μιας ημέρας

Η επίλυση των ιδιοκτησιακών διαφορών αποτελεί τη μία πλευρά της πρόκλησης. Η άλλη αφορά την καθημερινή λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και την ικανότητά τους να διεκπεραιώνουν χωρίς νέες καθυστερήσεις τις συναλλαγές. Σε αυτό το πεδίο, η διοίκηση επικαλείται ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δύο περιοχές όπου η συσσώρευση εκκρεμοτήτων είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά ακινήτων.

Στην Αθήνα, όπου το καλοκαίρι του 2023 οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερήσεις στην καταχώριση συμβολαίων είχαν αναδείξει τα προβλήματα λειτουργίας του συστήματος, οι εκκρεμότητες της κεντρικής έδρας ξεπερνούσαν τις 50.000. Σήμερα έχουν περιοριστεί στις 3.415.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά την ενσωμάτωση του υποθηκοφυλακείου, τον Απρίλιο του 2024, οι εκκρεμείς πράξεις υπερέβαιναν τις 50.000. Σήμερα έχουν μειωθεί σε περίπου 6.000, ενώ οι χρόνοι αναμονής, σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια, έχουν περιοριστεί σε περίπου δέκα ημέρες, έναντι έξι έως οκτώ μηνών, ή ακόμη και ενός έτους στο παρελθόν.

Η διοίκηση επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία και στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο, συνδυάζοντας την ανακατανομή προσωπικού με την πρόσθετη υποστήριξη που σχεδιάζεται μέσω της συμφωνίας-πλαίσιο των 40 εκατ. ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στη νέα λειτουργία αποκτά και η ψηφιακή παρακολούθηση των υποθέσεων. Μέσω ειδικής πλατφόρμας, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων και τα κεντρικά διοικητικά στελέχη μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των εγγραπτέων πράξεων και να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τις υπηρεσίες στις οποίες συσσωρεύονται καθυστερήσεις.

«Αν δεν μετράς, δεν μπορείς να το λύσεις», είναι η χαρακτηριστική αναφορά της κυρίας Μαρκέλλου, η οποία επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή επιτρέπει καλύτερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και μεταφορά διαθέσιμων πόρων προς τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση.

Για την αγορά ακινήτων, η σημαντικότερη αλλαγή αποτυπώνεται στον χρόνο καταχώρισης των μεταβιβάσεων. Οπως εξηγεί, μέσω του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου, μια αγοραπωλησία μπορεί να καταχωριστεί ακόμη και μέσα σε μία ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προγενέστερες εκκρεμότητες, νομικές εμπλοκές ή χωρικά σφάλματα.

Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, δεν ισχύει αυτομάτως για το σύνολο των ακινήτων. Οι παλαιές ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, οι ασυμφωνίες στα στοιχεία και τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την ταχύτητα ολοκλήρωσης των συναλλαγών.

«Το Κτηματολόγιο δεν δημιουργεί το πρόβλημα. Το Κτηματολόγιο το αναδεικνύει», σημειώνει χαρακτηριστικά η κυρία Μαρκέλλου, περιγράφοντας τη δυσκολία της μετάβασης από ένα σύστημα που βασιζόταν στις μεταγραφές και στα πρόσωπα των ιδιοκτητών σε ένα ενιαίο μητρώο που αποτυπώνει τα δικαιώματα πάνω σε κάθε ακίνητο.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι η ανάληψη των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), με τη δημιουργία 97 κέντρων δόμησης σε όλη την Ελλάδα, μια μεταρρύθμιση που διευρύνει σημαντικά τις αρμοδιότητές του, αξιοποιώντας το πανελλαδικό δίκτυο των 17 κτηματολογικών γραφείων και των 75 υποκαταστημάτων. Η επιλογή του Κτηματολογίου συνδέεται με την οργανωτική εμπειρία, την πανελλαδική παρουσία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στη διαχείριση ενός ενιαίου, κεντρικά συντονιζόμενου συστήματος υπηρεσιών. Ωστόσο, η μεταφορά των πολεοδομιών αποτελεί διαφορετικής κλίμακας οργανωτική πρόκληση και το ζητούμενο είναι η μεταρρύθμιση να αντιμετωπίσει τις χρόνιες δυσλειτουργίες των πολεοδομιών, χωρίς να δημιουργήσει νέες καθυστερήσεις σε έναν φορέα που εξακολουθεί να διαχειρίζεται σημαντικές εκκρεμότητες.