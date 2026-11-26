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Η ανακαίνιση ενός παλιού ακινήτου μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους και απρόβλεπτα έξοδα, ιδιαίτερα όταν οι εργασίες πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενο τεχνικό έλεγχο. Κρυφές φθορές, παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό και πρόσθετα φορτία που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική κατασκευή ενδέχεται να μετατρέψουν μια επένδυση αναβάθμισης σε ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες προχωρούν σε εκτεταμένες ανακαινίσεις χωρίς να γνωρίζουν με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση των κτιρίων τους. Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μεγάλο μέρος των ακινήτων που ανακαινίζονται σήμερα έχει κατασκευαστεί πριν από το 1990, όταν εφαρμόζονταν παλαιότεροι αντισεισμικοί κανονισμοί.

Την ίδια στιγμή, ενώ τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης ενθαρρύνουν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τις εργασίες ανακαίνισης, δεν προβλέπουν χρηματοδότηση για τη στατική ενίσχυση των κτιρίων.

Έτσι, πολλά σπίτια αποκτούν καλύτερη θερμομόνωση, σύγχρονα κουφώματα και ανανεωμένους εσωτερικούς χώρους, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης του φέροντος οργανισμού ή να έχει εξεταστεί εάν χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για την ασφάλειά τους.

Αττική: Επτά στα δέκα ακίνητα έχουν ηλικία άνω των 40 ετών

Το πρόβλημα της παλαιότητας είναι ιδιαίτερα έντονο στην Αττική, όπου μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος δημιουργήθηκε τις δεκαετίες του 1960, του 1970 και του 1980. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου επτά στα δέκα ακίνητα στο Λεκανοπέδιο έχουν κατασκευαστεί πριν από περισσότερα από 40 έως 45 χρόνια.

Η ηλικία των κτιρίων δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη επικινδυνότητας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες προχωρούν σε εργασίες που μεταβάλλουν τα αρχικά φορτία της οικοδομής, χωρίς να έχει εξεταστεί εάν η κατασκευή μπορεί να τα υποστηρίξει.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι θερμοπροσόψεις, οι βαριοί υαλοπίνακες και τα σύγχρονα κουφώματα, τα οποία μπορεί να προσθέτουν επιβαρύνσεις που δεν είχαν συνυπολογιστεί στον αρχικό σχεδιασμό ενός κτιρίου ηλικίας 60 ή 70 ετών.

Παράλληλα, περιστατικά καταρρεύσεων παλαιών και εγκαταλελειμμένων κτισμάτων αναδεικνύουν τη σημασία του προληπτικού ελέγχου, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς ή εγκατάλειψης.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης των τιμών των νεόδμητων κατοικιών, που οδηγούν ολοένα περισσότερους αγοραστές και ιδιοκτήτες στην επιλογή παλαιότερων ακινήτων.

Μέσα από 15 βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, οι απαραίτητοι έλεγχοι και όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες προτού ξεκινήσουν εργασίες ανακαίνισης.

Οι 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για την ασφάλεια των παλιών ακινήτων

1. Ένα σπίτι κατασκευής του 1975 που βρίσκεται σε άριστη εμφανισιακή κατάσταση είναι απαραίτητα ασφαλές;

Η καλή εξωτερική εικόνα ενός ακινήτου δεν αποτελεί απόδειξη της αντισεισμικής του επάρκειας. Ένα σπίτι μπορεί να μην εμφανίζει ρωγμές ή άλλα ορατά προβλήματα και παρ’ όλα αυτά να χρειάζεται τεχνική διερεύνηση.

Για να αξιολογήσει την κατάστασή του, ο μηχανικός εξετάζει την ηλικία της κατασκευής, τον τρόπο ανέγερσης, τα διαθέσιμα σχέδια, το ιστορικό συντήρησης, ενδεχόμενες βλάβες και τυχόν μεταγενέστερες επεμβάσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παλιό ακίνητο είναι επικίνδυνο. Η παλαιότητα αποτελεί παράγοντα που πρέπει να συνεκτιμάται και όχι αυτοτελή απόδειξη στατικής ανεπάρκειας.

2. Μπορεί η κατεδάφιση ενός εσωτερικού τοίχου να επηρεάσει τη στατική ασφάλεια;

Η αφαίρεση ενός τοίχου για τη δημιουργία μεγαλύτερου σαλονιού ή ενιαίου χώρου δεν συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση πρόβλημα. Ωστόσο, ειδικά στις παλαιότερες πολυκατοικίες, ακόμη και αλλαγές σε τοιχοποιίες που δεν αποτελούν υποστυλώματα μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κτιρίου σε έναν σεισμό.

Γι’ αυτό, πριν από οποιαδήποτε καθαίρεση τοίχου απαιτείται αξιολόγηση από αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος θα διαπιστώσει τι ακριβώς πρόκειται να αφαιρεθεί και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για την κατασκευή.

Η απλή διαβεβαίωση ότι ένας τοίχος δεν είναι κολόνα δεν αρκεί για να αποκλειστεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

3. Η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» σημαίνει ότι το κτίριο έχει ελεγχθεί και αντισεισμικά;

Όχι. Ο ενεργειακός έλεγχος και ο στατικός έλεγχος αποτελούν δύο διαφορετικές διαδικασίες.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνει την ενεργειακή συμπεριφορά ενός ακινήτου, αλλά δεν πιστοποιεί την αντοχή του σε σεισμικές καταπονήσεις.

Εργασίες όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων και η τοποθέτηση θερμομόνωσης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση, χωρίς όμως να προσφέρουν απάντηση για την κατάσταση του φέροντος οργανισμού.

Για τον λόγο αυτό, πριν από εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης είναι σκόπιμο να ζητείται ξεχωριστή τεχνική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώνεται εάν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της στατικής επάρκειας.

4. Η τακτοποίηση αυθαιρέτου που κατασκευάστηκε πριν από το 1983 εξασφαλίζει ότι είναι ασφαλές;

Η πολεοδομική νομιμότητα ενός κτιρίου δεν πρέπει να συγχέεται με την αντισεισμική ασφάλειά του.

Για ορισμένες κατηγορίες παλαιών αυθαίρετων κατασκευών, όπως εκείνες που υπάγονται στην Κατηγορία 2 του νόμου 4495/2017, δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας στο πλαίσιο της διαδικασίας τακτοποίησης.

Η εξαίρεση αυτή, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με πιστοποίηση της στατικής αντοχής.

Επομένως, ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να θεωρεί ότι το ακίνητό του είναι αντισεισμικά ασφαλές αποκλειστικά και μόνο επειδή έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πολεοδομικής τακτοποίησης.

5. Τι πρέπει να γίνει όταν πέφτουν σοβάδες από το μπαλκόνι και εμφανίζονται σκουριασμένα σίδερα;

Η εμφάνιση εκτεθειμένου και διαβρωμένου οπλισμού, η αποκόλληση τμημάτων σκυροδέματος και οι έντονες ρωγμές αποτελούν ενδείξεις που χρειάζονται άμεση εξέταση από μηχανικό.

Η κάλυψη των φθορών με νέο σοβά ή άλλα επιφανειακά υλικά δεν αποτελεί απαραίτητα λύση, καθώς μπορεί απλώς να αποκρύψει το πρόβλημα χωρίς να αντιμετωπίσει την αιτία του.

Πρώτο βήμα είναι να εξακριβωθεί η έκταση και η προέλευση της βλάβης, ώστε να καθοριστεί ο κατάλληλος τρόπος αποκατάστασης.

Εάν υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν και να πέσουν υλικά, πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα προστασίας των ενοίκων και των διερχομένων.

6. Αν ο στατικός έλεγχος εντοπίσει προβλήματα, απαιτείται κατεδάφιση του κτιρίου;

Η διαπίστωση στατικών αδυναμιών δεν οδηγεί αυτομάτως στην κατεδάφιση ενός ακινήτου.

Ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα των ευρημάτων, ο μηχανικός μπορεί να εισηγηθεί συγκεκριμένες επισκευές ή τη σύνταξη μελέτης ενίσχυσης.

Οι παρεμβάσεις ενδέχεται να αφορούν δοκούς, υποστυλώματα, τοιχώματα ή άλλα δομικά στοιχεία της κατασκευής.

Δεν χρειάζονται όλα τα παλιά σπίτια στατική ενίσχυση. Αυτό που απαιτείται είναι μια τεκμηριωμένη τεχνική απόφαση, βασισμένη στην πραγματική κατάσταση του κτιρίου και όχι σε γενικές εκτιμήσεις που στηρίζονται αποκλειστικά στην ηλικία του.

7. Γιατί είναι προτιμότερο να προηγείται ο στατικός έλεγχος της ανακαίνισης;

Ο χρονικός προγραμματισμός του ελέγχου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την ασφάλεια όσο και το τελικό κόστος των εργασιών.

Εάν ένας ιδιοκτήτης ολοκληρώσει μια δαπανηρή ανακαίνιση και διαπιστώσει στη συνέχεια ότι απαιτείται επέμβαση σε δοκό ή υποστύλωμα, είναι πιθανό να χρειαστεί να καταστρέψει ή να αποξηλώσει μέρος των νέων κατασκευών.

Αυτό μπορεί να σημαίνει διπλές εργασίες, πρόσθετες δαπάνες και σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

Αντίθετα, ένας έλεγχος πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων επιτρέπει τον σωστό σχεδιασμό και βοηθά τον ιδιοκτήτη να γνωρίζει εγκαίρως εάν πρέπει να προηγηθούν εργασίες αποκατάστασης ή ενίσχυσης.

8. Τι ακριβώς πρέπει να ζητήσει ένας ιδιοκτήτης από τον μηχανικό πριν ξεκινήσει την ανακαίνιση;

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει έλεγχο των διαθέσιμων σχεδίων, διερεύνηση του ιστορικού της οικοδομής και αυτοψία.

Ο μηχανικός θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα εξηγήσει εάν αρκεί ένας αρχικός τεχνικός έλεγχος ή αν χρειάζονται πρόσθετες διαδικασίες, όπως μετρήσεις, δοκιμές και αναλυτικότερη στατική μελέτη.

Στην περίπτωση διαμερίσματος πολυκατοικίας, η αξιολόγηση δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στο εσωτερικό της κατοικίας.

Ο φέρων οργανισμός είναι κοινός για ολόκληρο το κτίριο, επομένως η κατάσταση των βασικών δομικών στοιχείων πρέπει να εξετάζεται συνολικά.

9. Γιατί πρέπει να ενδιαφέρεται κάποιος για τη στατική κατάσταση ολόκληρης της πολυκατοικίας, ενώ διαθέτει μόνο ένα διαμέρισμα;

Η σεισμική συμπεριφορά μιας πολυκατοικίας δεν καθορίζεται από την κατάσταση ενός μεμονωμένου διαμερίσματος, αλλά από τη συνολική λειτουργία της κατασκευής.

Δοκοί, υποστυλώματα, πλάκες και τοιχώματα λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα, μεταφέροντας τα φορτία και συμβάλλοντας στη σταθερότητα του κτιρίου.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα άριστα συντηρημένο διαμέρισμα μπορεί να επηρεάζεται από σοβαρές βλάβες που υπάρχουν σε κοινόχρηστους χώρους ή στο ισόγειο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται παλαιές πολυκατοικίες με ανοιχτά ισόγεια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης ή καταστήματα.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρέπει να αξιολογούνται από μηχανικό, καθώς η εξωτερική εικόνα ενός ορόφου δεν αρκεί για να διαπιστωθεί η συνολική αντισεισμική επάρκεια.

10. Αν στο ισόγειο αφαιρέθηκαν χωρίσματα για να δημιουργηθεί κατάστημα, επηρεάζονται και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες;

Οι αλλαγές στη διαρρύθμιση του ισογείου μπορεί να έχουν σημασία για ολόκληρη την οικοδομή, ακόμη και όταν οι υπόλοιποι όροφοι δεν έχουν υποστεί καμία επέμβαση.

Η αφαίρεση τοιχοποιιών, η δημιουργία νέων ανοιγμάτων ή η μεταβολή των φορτίων ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κτιρίου σε σεισμική καταπόνηση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αλλαγή στο ισόγειο είναι επικίνδυνη, αλλά ότι απαιτείται τεχνική διερεύνηση των πραγματικών συνθηκών.

Ο μηχανικός πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς άλλαξε, πότε πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες και αν είχε προηγηθεί η απαραίτητη μελέτη.

Η διαβεβαίωση ότι «έτσι λειτουργεί το κτίριο εδώ και πολλά χρόνια» δεν αποτελεί επαρκή τεκμηρίωση.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν προγραμματίζεται νέα ανακαίνιση σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας, καθώς οι προηγούμενες επεμβάσεις πρέπει να συνεκτιμηθούν.

11. Μπορεί η τοποθέτηση βαριών πλακιδίων, πέτρας ή εξοπλισμού στην ταράτσα να δημιουργήσει προβλήματα;

Ορισμένες εργασίες ανακαίνισης συνεπάγονται προσθήκη σημαντικών μόνιμων φορτίων, τα οποία δεν είχαν απαραίτητα προβλεφθεί κατά την αρχική μελέτη του κτιρίου.

Τέτοια παραδείγματα είναι οι βαριές επιστρώσεις δαπέδων, οι επενδύσεις με πέτρα, οι δεξαμενές, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και άλλες κατασκευές που εγκαθίστανται σε δώματα ή ταράτσες.

Πριν από την τοποθέτησή τους, πρέπει να διαπιστώνεται εάν το συγκεκριμένο δομικό στοιχείο μπορεί να αντέξει την πρόσθετη επιβάρυνση.

Μια παλιά ταράτσα που σχεδιάστηκε για συνηθισμένη χρήση δεν μπορεί να θεωρείται αυτομάτως κατάλληλη για οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση.

Ο μηχανικός καλείται να εξετάσει τα σχέδια της οικοδομής, τα φορτία που θα προστεθούν και την υφιστάμενη κατάσταση της κατασκευής.

12. Ένα ακίνητο που έχει αντέξει πολλούς σεισμούς θεωρείται ασφαλές και για το μέλλον;

Το γεγονός ότι ένα κτίριο δεν παρουσίασε εμφανείς ζημιές σε προηγούμενους σεισμούς αποτελεί χρήσιμη πληροφορία, όχι όμως εγγύηση για τη συμπεριφορά του σε μια μελλοντική σεισμική δόνηση.

Ένας ισχυρότερος ή διαφορετικών χαρακτηριστικών σεισμός μπορεί να προκαλέσει καταπονήσεις που δεν έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν.

Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν παλαιότερες βλάβες που δεν είναι εύκολα ορατές ή να έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές στη χρήση και στη διαρρύθμιση του κτιρίου.

Επομένως, η απουσία εμφανών ζημιών δεν σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί η σημερινή αντισεισμική ικανότητά του.

Η πραγματική κατάσταση προκύπτει από τεχνική αξιολόγηση και όχι από το ιστορικό επιβίωσης του κτιρίου σε προηγούμενους σεισμούς.

13. Ο στατικός έλεγχος συνεπάγεται υποχρεωτικά μεγάλο κόστος και εκτεταμένες εργασίες;

Όχι. Ο αρχικός έλεγχος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα χρειαστεί πλήρης στατική μελέτη ή ενίσχυση.

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με τη συγκέντρωση της οικοδομικής άδειας, των διαθέσιμων σχεδίων και των στοιχείων που αφορούν στο ιστορικό του ακινήτου.

Ακολουθεί αυτοψία από αρμόδιο μηχανικό, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις που επιβάλλουν περαιτέρω διερεύνηση.

Εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναλυτικότερος έλεγχος, με μετρήσεις, δοκιμές και εξειδικευμένους υπολογισμούς.

Η ηλικία του κτιρίου δεν καθιστά αυτομάτως αναγκαία την εκπόνηση πλήρους μελέτης ή την πραγματοποίηση εργασιών ενίσχυσης.

Αντίθετα, η έγκαιρη και σωστά οργανωμένη αξιολόγηση μπορεί να αποτρέψει περιττές δαπάνες, βοηθώντας τον ιδιοκτήτη να κατανείμει τα χρήματά του εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες.

14. Μπορούν να πραγματοποιηθούν εργασίες μικρής κλίμακας χωρίς προηγούμενο έλεγχο στατικής επάρκειας;

Η έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας δεν ισοδυναμεί με πιστοποίηση της αντισεισμικής ασφάλειας ολόκληρου του ακινήτου.

Ανάλογα με το είδος της παρέμβασης, η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις μηχανικού, ενώ ορισμένες εργασίες δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό.

Για παράδειγμα, η ανακαίνιση ενός μπάνιου δεν έχει τις ίδιες τεχνικές απαιτήσεις με την καθαίρεση τοιχοποιίας ή την προσθήκη βαριών κατασκευών.

Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών με έγκριση μικρής κλίμακας δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την ανάγκη ελέγχου των σχετικών τεχνικών προϋποθέσεων.

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε παρέμβαση, ο αρμόδιος μηχανικός πρέπει να εξετάσει τι ακριβώς προβλέπεται για τις συγκεκριμένες εργασίες και εάν απαιτείται πρόσθετη στατική διερεύνηση.

15. Ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος του μηχανικού στην ανακαίνιση μιας παλιάς κατοικίας;

Ο ρόλος του μηχανικού δεν εξαντλείται στον εντοπισμό ορατών ρωγμών ή επιφανειακών φθορών.

Αντίθετα, περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, με βάση την ηλικία του, τον τρόπο κατασκευής, τα διαθέσιμα σχέδια και τις επεμβάσεις που έχουν προηγηθεί.

Παράλληλα, εξετάζεται η κατάσταση του φέροντος οργανισμού και εκτιμάται εάν απαιτείται αναλυτικότερος στατικός έλεγχος ή ενίσχυση συγκεκριμένων δομικών στοιχείων.

Για παράδειγμα, όταν ένας ιδιοκτήτης επιθυμεί να ενώσει δύο δωμάτια, να αφαιρέσει εσωτερικούς τοίχους ή να τοποθετήσει πρόσθετο εξοπλισμό στην ταράτσα, ο μηχανικός οφείλει να αξιολογήσει εάν οι σχεδιαζόμενες εργασίες μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της κατασκευής.

Η παρουσία του μηχανικού δεν αφορά μόνο στον σχεδιασμό της ανακαίνισης, αλλά πρωτίστως στη διασφάλιση ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια.

Η τεχνική αυτή αξιολόγηση επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να γνωρίζει τους πραγματικούς περιορισμούς και τις δυνατότητες του ακινήτου, προτού δεσμεύσει σημαντικά κεφάλαια για τις εργασίες.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ανακαίνιση παλαιών κατοικιών αποτελεί ολοένα συχνότερη επιλογή, ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντικός με την ίδια την επένδυση, προστατεύοντας τόσο την ασφάλεια των κατοίκων όσο και την αξία της περιουσίας τους.