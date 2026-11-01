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Στο επίκεντρο της έρευνας για τη διαχείριση φιλανθρωπικών δωρεών βρίσκεται ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο οποίος επί χρόνια προέβαλλε τη δράση του σωματείου μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις και δημόσιες εκκλήσεις για οικονομική στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το σωματείο ιδρύθηκε επίσημα το 2018, ενώ ο Φιρινίδης είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προβολή των δραστηριοτήτων του. Σήμερα, οι αστυνομικές έρευνες εξετάζουν τη διαχείριση των δωρεών, καθώς και οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότερα από 5,8 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν μεταξύ 2018 και 2026 σε λογαριασμούς του σωματείου και προσωπικούς λογαριασμούς του προέδρου του. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 92 έρανοι, ενώ εξετάζονται δαπάνες για πολυτελείς αγορές, ταξίδια και στοιχηματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι καταγγελίες οικογενειών για χρήματα που συγκεντρώθηκαν στο όνομα ασθενών παιδιών, αλλά φέρεται να μην αποδόθηκαν στο σύνολό τους στους δικαιούχους. Οι καταγγελίες και οι οικονομικές συναλλαγές παραμένουν αντικείμενο έρευνας, με την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών να ανήκει στη Δικαιοσύνη.

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