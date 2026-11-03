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Έντονη αγανάκτηση και αποδοκιμασίες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, κατά τη μεταγωγή της 35χρονης συντρόφου του φερόμενου ως εγκεφάλου της υπόθεσης ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και τριών ακόμη εμπλεκομένων. Οι συγκεντρωμένοι πολίτες ξεσπάσαν σε έντονες διαμαρτυρίες, φωνάζοντας συνθήματα κατά των κατηγορούμενων, καθώς η κοινή γνώμη παρακολουθεί σοκαρισμένη τις αποκαλύψεις για τη σφετερισμένη φιλανθρωπία και την απόσπαση τεράστιων χρηματικών ποσών από ευαίσθητους πολίτες που θεωρούσαν ότι στήριζαν παιδιά με βαριές παθήσεις.

Η δικαστική διαδικασία εισέρχεται πλέον στην κρίσιμη φάση της, καθώς ξεκινά η μαραθώνια σειρά απολογιών των προσώπων που απαρτίζουν την εγκληματική ομάδα. Η οργανωμένη δομή, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε θέσει ως διευθυντή τον 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη και χρησιμοποιούσε τη βιτρίνα του φιλανθρωπικού σωματείου «Παιδική Χαρά», επιτυγχάνοντας να συλλέγει υπέρογκα ποσά μέσω κάλπικων εράνων και ψευδών εκκλήσεων.

Στον ανακριτικό γραφείο πέρασαν, εκτός από τη σύντροφο του ιδρυτή, ο 32χρονος αδελφός της καθώς και δύο παράγοντες της διαιτησίας. Η παρουσία των τελευταίων συνδέεται άμεσα με το δεύτερο σκέλος της έρευνας, το οποίο αφορά παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες και την ύποπτη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων σε τοπικά πρωταθλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του 37χρονος φερόμενου ως αρχηγού, η απολογία τους έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες, δηλαδή την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Η Δικαιοσύνη έχει ήδη προχωρήσει από το Σάββατο στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων, αποδίδοντας βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν την απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε τετελεσμένη μορφή και σε απόπειρα, την υπεξαίρεση, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματα χρήματος) κατ’ επάγγελμα, καθώς και τα αδικήματα της δωροδοκίας-δωροληψίας για αλλοίωση αποτελεσμάτων και της συσταθείσας συμμορίας.