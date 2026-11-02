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Στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών, στις επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ στα μέσα σταθερής τροχιάς και στην αξιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026», που διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το economix.gr.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι οι ελληνικές μεταφορές εισέρχονται σε μια νέα εποχή, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας ότι στόχος του υπουργείου είναι η επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στην καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών, με στόχο έως το 2030 το μεγαλύτερο μέρος των λεωφορείων να αποτελείται από οχήματα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Σήμερα, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ήδη ο στόλος των λεωφορείων στην Αττική αποτελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από σύγχρονα λεωφορεία, 1.076 από αυτά είναι ολοκαίνουργια, συμπεριλαμβανομένων 365 αμιγώς ηλεκτρικών και εκατοντάδων σύγχρονων αντιρρυπαντικών οχημάτων φυσικού αερίου. Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου έχει μειωθεί στα 9 έτη, ενώ από φέτος το καλοκαίρι κανένα λεωφορείο που κυκλοφορεί δεν βρίσκεται χωρίς λειτουργικό κλιματισμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναδιάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της Αττικής, με νέες συνδέσεις προς περιοχές ιδιαίτερης κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, όπως τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου και το Θριάσιο Πεδίο.

Αναβάθμιση του Μετρό και των αστικών συγκοινωνιών

Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η λειτουργία του Μετρό έχει συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας ιδιωτικών οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 15%. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς, και στην ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ, όπου περίπου τα δύο τρίτα των λεωφορείων είναι πλέον σύγχρονα οχήματα. Στον οργανισμό εντάχθηκαν 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία και 171 νέοι οδηγοί, ενώ εφαρμόζεται πιλοτικά δωρεάν Wi-Fi σε 30 ηλεκτρικά οχήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός στις επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ που υλοποιούνται στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Στον τομέα των μέσων σταθερής τροχιάς υλοποιείται αυτή την περίοδο ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στη γραμμή 1 του μετρό, τον ιστορικό ΗΣΑΠ, τέθηκε σε κυκλοφορία προσφάτως ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού 14 συρμών, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει σταδιακή παράδοση και των υπολοίπων.

«Θέλουμε να ενισχύσουμε τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ σε επίπεδο τεχνολογίας, σε επίπεδο προσβασιμότητας, σε επίπεδο καλύτερων συνθηκών για τους πολίτες και τους επισκέπτες» είπε.

Παράλληλα, στις γραμμές 2 και 3 ολοκληρώνεται ένα σημαντικό έργο, το οποίο έχει βασική δομική του στόχευση τη συντήρηση των γραμμών, δηλαδή αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών, με στόχο τη μείωση των βλαβών, τη βελτίωση της αξιοπιστίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου.

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και ηλεκτροκίνηση

Ο αναπληρωτής υπουργός χαρακτήρισε κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, συνολικού προϋπολογισμού 5,3 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, από το οποίο, όπως ανέφερε, προβλέπονται 1,46 δισ. ευρώ για τον τομέα των μεταφορών κατά την περίοδο 2026-2032.

Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων, τη στήριξη μεταφορικών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ευάλωτων πολιτών και κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επέκταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ο προϋπολογισμός του οποίου αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 76 εκατ. ευρώ, με παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στο πεδίο των εναλλακτικών καυσίμων, γνωστοποίησε ότι τρία λεωφορεία υδρογόνου εντάσσονται πιλοτικά στο συγκοινωνιακό πρόγραμμα της Αθήνας, ενώ αναμένεται να υπάρξει διαγωνισμός για την προμήθεια επιπρόσθετου αριθμού λεωφορείων υδρογόνου.

Ψηφιακές υπηρεσίες και ασφάλεια στον σιδηρόδρομο

Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στη νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η συνεργασία προβλέπει την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών, τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και την ψηφιακή διαχείριση των κρατικών πινακίδων οχημάτων.

Αναφερόμενος στον ελληνικό σιδηρόδρομο, υποστήριξε ότι η ίδρυση του ενιαίου φορέα «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» σηματοδοτεί την υπέρβαση του προηγούμενου κατακερματισμένου μοντέλου διοίκησης, με την ενοποίηση αρμοδιοτήτων υποδομών, συντήρησης και έργων.

Παράλληλα, στάθηκε στην αποκατάσταση συστημάτων ασφαλείας μετά τα έργα αντιμετώπισης των καταστροφών της κακοκαιρίας Daniel, στην ενίσχυση του προσωπικού και στη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, η οποία επιτρέπει τον δορυφορικό γεωεντοπισμό αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο.

Αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του οργανισμού με επιπρόσθετο προσωπικό, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια είναι εντατική, στοχευμένη και μεθοδική, με επίκεντρο τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι η αναβάθμιση των μεταφορών αποτελεί διαρκή διαδικασία, με στόχο ασφαλέστερες υποδομές, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.