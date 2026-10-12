Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Βαραίνει και άλλο το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους έπειτα από σχετικό αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία.

Ειδικότερα, σε βάρος των τριών κατηγορούμενων και μετά το ανακριτικό αίτημα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr