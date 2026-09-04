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Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει η 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin ζητεί με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Την εξέλιξη αυτή γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο συνήγορος της 46χρονης Κώστας Παπαδάκης κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία σε βάρος της και σημειώνοντας πως η προσφυγή της θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες.

«Η εντολίδα μου, που κρατείται στον Κορυδαλλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου αναμένει την τελική κρίση. Και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της» επισημαίνει ο κ. Παπαδάκης και καταλήγει: «Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι η σύγκλιση με τις επιλογές των προηγούμενων ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα».

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