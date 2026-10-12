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Νεκρή στο σπίτι που διέμενε στο Μενίδι μαζί με τον γιο της, εντοπίστηκε λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας μια 89χρονη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρή τη γυναίκα, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο 69χρονος ανιψιός της ο οποίος είπε ότι άκουγε φωνές από το σπίτι στην οδό Σουλίου που έμενε η ηλικιωμένη μαζί με τον γιο της.

Όταν οι άνδρες της ΕΛΑΣ μπήκαν στο σπίτι βρήκαν την 89χρονη νεκρή με αμυχές και μώλωπες στο λαιμό και το πρόσωπο αλλά και σημάδια πάλης.

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