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Σε τροχιά επανεξέτασης φαίνεται να εισέρχεται ο σχεδιασμός για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, καθώς η ισχυρή πίεση που ασκούν οι δήμαρχοι των βορείων προαστίωνκαι το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η προοπτική πρόσθετης δόμησης σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές οδηγούν την κυβέρνηση σε δεύτερες σκέψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται πλέον σοβαρά η αναστολή της διαδικασίας για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), προκειμένου να επανεξεταστούν οι μελέτες και να εκτονωθούν οι αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί σε σειρά δήμων της Αττικής. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή των δημάρχων, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί αποτυπώθηκε και στη χθεσινή συνάντηση των δημάρχων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), υπό την προεδρία του δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, όπου επιβεβαιώθηκε η κοινή κατεύθυνση για τον ενταφιασμό του υφιστάμενου σχεδιασμού και την εκ νέου επεξεργασία του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, οι οποίοι προετοιμάζουν την κοινή τους παρουσία στη συνάντηση με την κυβερνητική ηγεσία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απαίτηση να αποσυρθούν οι σημερινές μελέτες και να επανεξεταστούν οι προβλέψεις τους, οι οποίες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει τεθεί σε διαβούλευση, δημιουργούν τη δυνατότητα υποδοχής περίπου 584.000 πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων δόμησης σε περιοχές του Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Να έχουν οι δήμοι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο

Πέρα από το αίτημα απόσυρσης, στη συζήτηση αναδεικνύεται και ένα ουσιαστικότερο ζήτημα που είναι ο ρόλος που θα έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον καθορισμό των περιοχών που θα υποδεχθούν τον μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης.

Οι δήμαρχοι ζητούν να μην περιορίζεται η συμμετοχή τους σε μια απλή γνωμοδοτική διαδικασία, κατά την οποία οι δημοτικές αρχές διατυπώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις, ενώ οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους μελετητές και το αρμόδιο υπουργείο.

Αντίθετα, επιδιώκουν ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στη χωροθέτηση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιες οι δημοτικές αρχές γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες και τις αντοχές των πόλεών τους, τις ελλείψεις σε υποδομές, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και τις ανάγκες προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το ποιες περιοχές μπορούν να υποδεχθούν πρόσθετη δόμηση, ώστε οι σχετικές αποφάσεις να μην λαμβάνονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι φόβοι

Παρά την κοινή στάση απέναντι στον σημερινό σχεδιασμό, στο εσωτερικό της Αυτοδιοίκησης καταγράφονται και διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το μέλλον του θεσμού.

Μια μερίδα δημάρχων θεωρεί ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να παραμείνει επ’ αόριστον σε εκκρεμότητα, καθώς συνδέεται με υφιστάμενα δικαιώματα ιδιοκτητών που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τη δόμηση των ακινήτων τους και για τους οποίους πρέπει να βρεθεί λύση.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η πλήρης απόρριψη του μηχανισμού δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην ρεαλιστική διέξοδο. Αντίθετα, υπό την προϋπόθεση ουσιαστικής διαβούλευσης με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναθεώρησης των μελετών και ενεργού συμμετοχής των δήμων στις αποφάσεις, ο θεσμός θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τρόπο που να περιορίζει τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Την ίδια στιγμή, η προοπτική αναστολής του σχεδιασμού προκαλεί και έναν διαφορετικό προβληματισμό. Στην Αυτοδιοίκηση εκφράζονται φόβοι ότι μια προσωρινή κυβερνητική υπαναχώρηση μπορεί απλώς να μεταθέσει το πρόβλημα χρονικά, χωρίς να αντιμετωπίσει τις αιτίες που έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το ζήτημα να επανέλθει σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά περίοδο, κοντά στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, φέρνοντας εκ νέου τους δημάρχους αντιμέτωπους με τις τοπικές κοινωνίες και τις αντιδράσεις για την πρόσθετη δόμηση.

Ένας ακόμη προβληματισμός αφορά τη σύνδεση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, καθώς ενδεχόμενη καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση των πρώτων ενδέχεται, όπως εκτιμούν σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσει πρόσθετες εκκρεμότητες στον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Το κρίσιμο ραντεβού της Δευτέρας

Με αυτά τα δεδομένα, η συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου αποκτά καθοριστική σημασία για την επόμενη ημέρα του σχεδιασμού.

Οι δήμαρχοι αναμένεται να προσέλθουν με κοινό πλαίσιο θέσεων, ζητώντας την απόσυρση των σημερινών μελετών και την επανεκκίνηση της διαδικασίας σε νέα βάση, με ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το μέτωπο των ΟΤΑ να ενισχύεται και τις αντιδράσεις να κλιμακώνονται, η κυβέρνηση καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα πατήσει «φρένο» στον σχεδιασμό ή θα διατηρήσει ανοιχτή μια σύγκρουση με την Αυτοδιοίκηση, με πολιτικό κόστος που μπορεί να φτάσει έως τις επόμενες δημοτικές εκλογές.