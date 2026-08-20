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Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, λίγες μόλις ημέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους.

Η δικαστική αντιπαράθεση διευρύνεται πλέον και στα επτά νέα μη κρατικά πανεπιστήμια, που αδειοδοτήθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, Πάνος Λαζαράτος κατέθεσε αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ κατά των νέων αδειών, ανοίγοντας έναν δεύτερο κύκλο δικαστικού ελέγχου. Η προσφυγή δεν σημαίνει ότι οι επτά άδειες έχουν ακυρωθεί, καθώς η νομιμότητά τους θα κριθεί από το δικαστήριο.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) δηλώνει με ανακοίνωσή της, ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ και προχωρά στην περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Η Αρχή αναγνωρίζει την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στους φοιτητές και τις οικογένειές τους και επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντική χρονική πίεση ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παραμένει σε ισχύ και διαβεβαιώνει ότι «το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή», ενώ θα ληφθούν οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τα τρία ιδρύματα των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν. Είναι αν και πώς θα προσαρμοστεί συνολικά το νέο σύστημα, ενώ ταυτόχρονα επτά νέα παραρτήματα βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με δικαστική αμφισβήτηση.

Τι ακριβώς αποφάσισε το ΣτΕ

Για να γίνει κατανοητή η σημερινή κατάσταση, χρειάζεται μια βασική διάκριση.

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε επταμελή σύνθεση, δημοσίευσε τις αποφάσεις 1167/2026 έως και 1172/2026, οι οποίες αφορούν διαφορετικές πτυχές της αδειοδότησης και πιστοποίησης των ΝΠΠΕ. Οι αποφάσεις 1167 και 1169/2026 ακύρωσαν πράξεις του υφυπουργού Παιδείας, με τις οποίες είχαν χορηγηθεί άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων ΝΠΠΕ.

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