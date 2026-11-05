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Στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», στο πλαίσιο της έρευνας για την φερόμενη υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση άρρωστων παιδιών.

Η απολογία του έρχεται μία ημέρα μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, η οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται και υποστήριξε ότι ο 37χρονος ήταν εκείνος που ξόδεψε στον τζόγο τα χρήματα που δεν έφτασαν ποτέ στις οικογένειες των παιδιών.

Η σημερινή διαδικασία θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ο Φιρινίδης καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των δωρεών, την ώρα που οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια ύψους 300.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο.

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ και κεφάλαια που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο. Έριξε την υπεξαίρεση στον Φιρινίδη Κατά την απολογία της, χθες, στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο Φιρινίδης στον τζόγο, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού. Παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, ζητώντας συγγνώμη, ενώ αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς. Η ίδια ανέφερε ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με ενοίκιο 500 ευρώ, ενώ αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton και τη διαμονή της δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο τη Μανησιώτη όσο και τον Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες. Δέσμευση περιουσίας και 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο Παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διέταξε την προσωρινή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων και ακινήτων που συνδέονται με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τη Βασιλική Μανησιώτη και τον αδελφό της.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδρομή των χρημάτων, εντοπίστηκαν μέσω συναλλαγών που σχετίζονται με λογαριασμούς PayPal κεφάλαια ύψους περίπου 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Όπως έγραψε χθες το protothema.gr, μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν περιλαμβάνεται διαμέρισμα στην Καλαμαριά, το οποίο αγοράστηκε τον Αύγουστο του 2025 έναντι 90.000 ευρώ από τον αδελφό της Μανησιώτη και τη σύζυγό του. Η διάταξη επεκτείνεται και σε δύο εταιρείες που ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, στις οποίες η 35χρονη κατέχει ποσοστό 99%, ενώ ο αδελφός της συμμετέχει με 1%. Πρόκειται για τις «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.» και «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.».

Οι ελεγκτικές αρχές αναζητούν επίσης στοιχεία από στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο, ζητώντας αναλυτική καταγραφή συναλλαγών, επισκέψεων και ενδεχόμενων κερδών για την τελευταία πενταετία. Χθες, Τετάρτη (4/11), οι απολογίες συνεχίστηκαν με τον 43χρονο επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος αδελφός της Μανησιώτη και δύο παράγοντες διαιτησίας που είχαν απολογηθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας του Φιρινίδη, ανακριτής και εισαγγελέας θα κληθούν να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, ενώ η έρευνα για τη διαδρομή των δωρεών και τη διαχείριση των χρημάτων συνεχίζεται.