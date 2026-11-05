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Στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης έφτασε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον χώρο από την πίσω είσοδο, με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί η άφιξή του από τις τηλεοπτικές κάμερες. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του ανακριτή, αναμένοντας να απολογηθεί.

Η απολογία του πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, η οποία κατά τη δική της απολογία απέδωσε στον Φιρινίδη την ευθύνη για τα χρήματα που δεν έφτασαν στις οικογένειες των παιδιών.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η Μανησιώτη, ο 37χρονος ξόδεψε τα χρήματα στον τζόγο.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω των φιλανθρωπικών εράνων της ΜΚΟ.

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ και κεφάλαια που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο.

Έριξε την υπεξαίρεση στον Φιρινίδη

Κατά την απολογία της, χθες, στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο Φιρινίδης στον τζόγο, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού.

Παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, ζητώντας συγγνώμη, ενώ αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς.

Η ίδια ανέφερε ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με ενοίκιο 500 ευρώ, ενώ αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton και τη διαμονή της δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο τη Μανησιώτη όσο και τον Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες.