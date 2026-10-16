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Σε έξι συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές για το ατύχημα που σημειώθηκε χθες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργαζομένων.

Αρχικά συνελήφθησαν τρία άτομα και συγκεκριμένα ένας 62χρονος και ένας 63χρονος, οι οποίοι εργάζονται στην εταιρεία που έχει αναλάβει την εργολαβία, καθώς και ένας 46χρονος υπάλληλος της Motor Oil.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνονταν ακόμη τέσσερα πρόσωπα, εκ των οποίων τα τρία παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές και συνελήφθησαν. Πρόκειται επίσης για εργαζομένους της Motor Oil.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται σε έξι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που δεν έχει συλληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», φέροντας κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα και εγκαύματα μικρής έκτασης.

Και οι δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και, σύμφωνα με την ενημέρωση του νοσοκομείου, παρουσιάζουν καλή μετεγχειρητική πορεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο ένας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για μετεγχειρητική παρακολούθηση, χωρίς να είναι διασωληνωμένος.

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