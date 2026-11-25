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Έπειτα από περισσότερα από 55 χρόνια, κλείνει η πολεοδομική εκκρεμότητα στη Ζώνη Δουκίσσης Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη στο Χαλάνδρι, με την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής από την Περιφέρεια Αττικής.

Η εξέλιξη αφορά περίπου 1.000 ιδιοκτήτες της περιοχής, καθώς με την Πράξη Εφαρμογής διαμορφώνονται 928 τελικές ιδιοκτησίες προς οικοδόμηση. Παράλληλα, ο Δήμος Χαλανδρίου αποκτά συνολικά περισσότερα από 141 στρέμματα κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε υπό τον συντονισμό του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Κλείνουμε οριστικά και αμετάκλητα μια πολεοδομική εκκρεμότητα άνω των 55 ετών στο Χαλάνδρι. Με την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, περίπου 1.000 ιδιοκτήτες γνωρίζουν πλέον πώς διαμορφώνονται οι ιδιοκτησίες τους, ενώ ο Δήμος αποκτά χώρους για πράσινο, δρόμους, πεζοδρόμους και κοινωφελείς χρήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Χαλανδρίου Σίμο Ρούσσο, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών Θεόδωρο Κουτσογιαννόπουλο, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου. Με τη συνεργασία τους ολοκληρώσαμε μια διαδικασία που καθορίζει πώς θα αναπτυχθεί η γειτονιά τα επόμενα χρόνια».

Τι προβλέπει η Πράξη Εφαρμογής:

• Διαμορφώνονται 928 τελικές ιδιοκτησίες προς οικοδόμηση, συνολικής έκτασης 518.304,17 τ.μ.

• Ο Δήμος Χαλανδρίου αποκτά 107.476,94 τ.μ. κοινόχρηστων χώρων και 33.663,25 τ.μ. κοινωφελών χώρων. Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται χώροι πρασίνου, δρόμοι και πεζόδρομοι.

Σημειώνεται ότι η περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το Προεδρικό Διάταγμα της 23ης Μαΐου 2023 (ΦΕΚ 420/Δ/24.05.2023), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη. Ακολούθησαν η συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, η σύνταξη και ανάρτηση της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής και η επίδοση ατομικών προσκλήσεων στους ενδιαφερομένους. Κατά την πρώτη ανάρτηση υποβλήθηκαν 73 ενστάσεις και στο στάδιο των ατομικών ειδοποιήσεων υποβλήθηκαν άλλες 12.