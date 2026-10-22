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Greater Athens Region. More than a region. A phenomenon. Με αυτό το σύνθημα θα ξεκινήσει το ταξίδι της τουριστικής προβολής ανά τον κόσμο όχι μόνο της Αθήνας αλλά και όλης της Αττικής, επιχειρώντας να παρουσιάσει τις πολλαπλές εμπειρίες που αυτή προσφέρει πέρα από την Ακρόπολη και την Πλάκα, από τα βουνά, τις ακτές του παραλιακού μετώπου και τα κοντινά νησιά, μέχρι τους δρόμους του κρασιού σε απόσταση 1 ώρας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε χθες από την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, της υπουργού Τουρισμού κ. Ολγας Κεφαλογιάννη, της κ. Αγάπης Σμπώκου προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσων (ΣΕΤΕ), που απηύθυναν χαιρετισμό. Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει σε ένα διετές πρόγραμμα τουριστικής προβολής, σχεδόν 17 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημάνθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2025 η Αττική υποδέχθηκε 9,7 εκατομμύρια επισκέψεις από το εξωτερικό. «Είναι η πρώτη- με διαφορά- Περιφέρεια της χώρας σε επισκέψεις», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς. «Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Αττικής έφτασαν τα 5,84 δισ. ευρώ, από 4,75 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει άνοδο σχεδόν 23% σε ένα μόλις έτος, όταν η χώρα συνολικά αυξήθηκε κατά 9,4%, ενώ σε σχέση με το 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Αττικής έχουν αυξηθεί κατά 125%».

Το 2019 η Αττική είχε το 16,2% των επισκέψεων της χώρας, ενώ σήμερα έχει το 23,2% και με βάση τα στοιχεία από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) η Αττική έφερε το 54% της συνολικής αύξησης των τουριστικών εσόδων της χώρας το 2025. Ο επισκέπτης της Αττικής ξοδεύει κατά μέσο όρο 119 ευρώ ανά διανυκτέρευση, έναντι του 97 ευρώ που είναι ο μέσος όρος της χώρας.

Παρά την άνοδο, εντούτοις ο επισκέπτης έρχεται, αλλά φεύγει νωρίς, αφού η μέση παραμονή στην Αττική είναι περίπου πέντε νύχτες, όταν στο Νότιο Αιγαίο είναι επτά. Ο ΙΝΣΕΤΕ σημειώνει ότι η μέση διάρκεια παραμονής στη χώρα έπεσε από 7,4 νύχτες το 2019 σε 6,1 το 2025, δεδομένού ότι πολλοί ακόμη βλέπουν την Αθήνα ως στάση πριν από κάποιο νησί, ενώ στόχος, με τη νέα καμπάνια είναι και η ίδια η Αττική να είναι ο προορισμός.

«Αν κάθε επισκέπτης της Αττικής έμενε μία μόνο νύχτα ακόμη, οι εισπράξεις θα αυξάνονταν κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Είναι περισσότερο από την απόσταση που χωρίζει την Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη θέση στα έσοδα της χώρας. Γιατί η απόσταση αυτή είναι πια μόλις 787 εκατ. ευρώ».

Πέραν της μεγαλύτερης διάρκειας παραμονής στόχος της καμπάνιας είναι να υπάρξει και μεγαλύτερη διάχυση, εκτός του κέντρου της Αθήνας, αλλά και για διαφορετικές περιόδους μέσα στο έτος, εκτός της περιόδου αιχμής του καλοκαιριού.

Ένας ακόμη στόχος της καμπάνιας είναι να γίνει ευρύτερα γνωστό το προϊόν της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι οι διεθνείς επαγγελματίες τουρισμού δεν γνωρίζουν ότι η Αθήνα έχει ένα απέραντο θαλάσσιο μέτωπο, ούτε «ότι η Αίγινα, η Ύδρα, ο Πόρος, οι Σπέτσες, τα Κύθηρα είναι Αττική.

Η λέξη «Αττική» είναι για εμάς ταυτότητα, ιστορία, υπερηφάνεια. Και θα παραμείνει. Όμως ένας ταξιδιώτης στο Σικάγο, στο Μόναχο ή στη Μελβούρνη δεν αναζητά την Αττική. Αναζητά την Αθήνα. Η Αθήνα είναι ένα από τα ισχυρότερα ονόματα του πλανήτη. Θα ήταν σπατάλη να μην το αξιοποιήσουμε για ολόκληρη την Περιφέρεια», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Στόχος της νέας καμπάνιας είναι να «επενδύσει» τόσο στους μεγάλους συμμάχους του ελληνικού τουρισμού όπως είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Σκανδιναβία όσο και στις αγορές μακρινών αποστάσεων, και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ (από τις πλέον αποδοτικές για τον ελληνικό τουρισμό, με υψηλότερη δαπάνη και μεγαλύτερη οικονομική συμβολή ανά ταξίδι, τον Καναδά, την Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία, την Κίνα και τη Λατινική Αμερική.

Επιπλέον, θα ανοιχτεί και σε νέες αγορές υψηλής αγοραστικής δύναμης, όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, πέραν και των κοντινών αγορών των σύντομων αποδράσεων: Κάτω Χώρες, Πολωνία, Κύπρο, Ισραήλ και τα Βαλκάνια, τις αγορές που γεμίζουν τις ενδιάμεσες εποχές.