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Ένα επιπλέον βράδυ παραμονής στην Αττική θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποφέρει περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ σε πρόσθετες ταξιδιωτικές εισπράξεις. Πάνω σε αυτή την οικονομική δυνατότητα στηρίζεται ένα σημαντικό μέρος της νέας τουριστικής στρατηγικής που παρουσιάζει σήμερα, απόγευμα Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων, την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και την ανάδειξη ολόκληρης της Περιφέρειας ως ενιαίου διεθνούς προορισμού.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται το απόγευμα στην Εθνική Πινακοθήκη και σηματοδοτεί την έναρξη ενός ολοκληρωμένου διετούς προγράμματος διεθνούς τουριστικής προβολής, το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει τη δυναμική των τελευταίων ετών σε μεγαλύτερη οικονομική απόδοση για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.

Το εγχείρημα ξεκινά από μια ισχυρή βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Περιφέρεια, η Αττική κατέγραψε το 2025 περίπου 9,7 εκατομμύρια επισκέψεις από το εξωτερικό και ταξιδιωτικές εισπράξεις ύψους 5,84 δισ. ευρώ. Παρά την πρωτιά της στον αριθμό των επισκέψεων, παραμένει δεύτερη σε τουριστικά έσοδα, πίσω από το Νότιο Αιγαίο, το οποίο συγκέντρωσε περίπου 6,62 δισ. ευρώ.

Η ανατροπή αυτής της κατάταξης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Περιφέρειας, η οποία επιδιώκει να αυξήσει όχι μόνο την επισκεψιμότητα αλλά και την οικονομική αξία κάθε ταξιδιού.

Η μέση διάρκεια παραμονής στην Αττική διαμορφώνεται περίπου στις πέντε διανυκτερεύσεις, ενώ η μέση ταξιδιωτική δαπάνη ανά διανυκτέρευση φθάνει τα 119 ευρώ, έναντι 97 ευρώ στο σύνολο της χώρας.

Με βάση τα σημερινά επίπεδα επισκέψεων, μία επιπλέον διανυκτέρευση ανά επίσκεψη, εφόσον διατηρούνταν σταθερή η μέση ημερήσια δαπάνη, θα αντιστοιχούσε θεωρητικά σε πρόσθετες εισπράξεις άνω του 1,1 δισ. ευρώ.

Ο υπολογισμός είναι ενδεικτικός και δεν συνιστά πρόβλεψη για την πραγματική αύξηση των εσόδων. Αποτυπώνει, ωστόσο, το οικονομικό περιθώριο που δημιουργεί η μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, καθώς οι πρόσθετες δαπάνες μπορούν να κατευθυνθούν σε καταλύματα, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικές δραστηριότητες, μεταφορές και άλλες τοπικές υπηρεσίες.

Η ισχυρή θέση της Αττικής αποτυπώνεται και στην εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών. Το μερίδιό της στις επισκέψεις από το εξωτερικό αυξήθηκε από 16,2% το 2019 σε 23,2% το 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 23% σε σύγκριση με το 2024.

Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αντίστοιχη αύξηση των τουριστικών εσόδων στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 9,4%. Σε σχέση με το 2019, τα έσοδα της Αττικής εμφανίζονται αυξημένα κατά 125%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ που επικαλείται η Περιφέρεια, η Αττική συνέβαλε κατά 54% στη συνολική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας το 2025, συγκεντρώνοντας πλέον περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό.

Η νέα στρατηγική επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, προβάλλοντας την Αττική ως έναν προορισμό που δεν περιορίζεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και στα γνωστά αξιοθέατά του.

Με κεντρικό άξονα την τουριστική ταυτότητα «The Greater Athens Region», η Περιφέρεια θέλει να αναδείξει τη δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών εμπειριών μέσα στο ίδιο ταξίδι.

Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη ζωή της πρωτεύουσας, να κινηθεί προς την Αθηναϊκή Ριβιέρα, να επισκεφθεί τα νησιά του Αργοσαρωνικού, να ανακαλύψει τους αμπελώνες των Μεσογείων, να πραγματοποιήσει ορεινές διαδρομές ή να επιλέξει γαστρονομικές και άλλες δραστηριότητες στη Δυτική Αττική.

Η γεωγραφική εγγύτητα των διαφορετικών αυτών επιλογών αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της καμπάνιας, καθώς επιτρέπει στον ταξιδιώτη να εμπλουτίσει το πρόγραμμά του χωρίς να χρειάζεται να οργανώσει ξεχωριστές διακοπές σε διαφορετικούς προορισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια σύνδεσης του επαγγελματικού τουρισμού με την αναψυχή. Ένας επισκέπτης που ταξιδεύει στην Αθήνα για συνέδριο, επαγγελματική συνάντηση ή επιχειρηματική εκδήλωση μπορεί να παρατείνει τη διαμονή του για να γνωρίσει περισσότερες περιοχές της Αττικής.

Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του τουρισμού εκτός της θερινής περιόδου, καθώς οι επαγγελματικές μετακινήσεις, οι πολιτιστικές δραστηριότητες και οι σύντομες αποδράσεις μπορούν να ενισχύσουν τη ζήτηση σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Για τις ανάγκες της νέας διεθνούς καμπάνιας πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα σε 63 τοποθεσίες σε ολόκληρη την Αττική, με τη συνεργασία καταξιωμένων δημιουργικών συντελεστών.

Το υλικό περιλαμβάνει μία κεντρική ταινία και σειρά μικρότερων θεματικών βίντεο, τα οποία θα αποκαλυφθούν κατά τη σημερινή παρουσίαση. Μέσα από αυτά επιδιώκεται να παρουσιαστεί η Αττική ως ένας πολυδιάστατος προορισμός, με διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κοντινές αποστάσεις και δυνατότητες επίσκεψης σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της τουριστικής προβολής με συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα.

«Θέλουμε ο επισκέπτης να γνωρίσει ολόκληρη την Αττική, να μείνει περισσότερο και να έχει λόγους να επιστρέφει εδώ κάθε εποχή του χρόνου», δηλώνει ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας ότι η νέα καμπάνια αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας διεθνούς ανάδειξης του «The Greater Athens Region».

Όπως αναφέρει, «χτίζοντας πάνω στην ταυτότητα του “The Greater Athens Region”, κάνουμε το επόμενο βήμα: αναδεικνύουμε τον πλούτο των εμπειριών που μπορεί να συνδυάσει ο επισκέπτης στο ίδιο ταξίδι, σε ολόκληρη την Περιφέρειά μας: τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ζωή, τη Ριβιέρα και τα νησιά, τα Μεσόγεια και τη Δυτική Αττική».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να αποφέρει ουσιαστικά οφέλη σε μεγαλύτερο αριθμό περιοχών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

«Στόχος μας είναι η Μητροπολιτική Αττική να κατακτήσει την πρώτη θέση στη χώρα σε έσοδα από τουρισμό, με ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες», τονίζει.

Το διετές πρόγραμμα προβλέπει συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμους δείκτες, με δημόσια αποτίμηση των αποτελεσμάτων στον δωδέκατο και στον εικοστό τέταρτο μήνα.

«Θέλουμε να κριθούμε από τα αποτελέσματα», σημειώνει ο Νίκος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας ότι επιδιώκεται η συνεργασία της Πολιτείας, των Δήμων, των φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, με κοινή ευθύνη και συνέχεια.

Η διεθνής προβολή θα αναπτυχθεί σε αγορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με στόχο τόσο την προσέλκυση νέων επισκεπτών όσο και την αύξηση της διάρκειας παραμονής και της ταξιδιωτικής δαπάνης.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, με έμφαση στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά αγορές μεγάλων αποστάσεων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κίνα, στις οποίες η Περιφέρεια επιδιώκει να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της Αττικής ως αυτοτελούς ταξιδιωτικού προορισμού.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αγορές υψηλής αγοραστικής δύναμης, όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, καθώς και χώρες που προσφέρονται για σύντομες αποδράσεις, όπως οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Κύπρος και οι βαλκανικές αγορές.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό έχει η ελληνική Ομογένεια, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της με την Αττική και τη δημιουργία πρόσθετων κινήτρων για επισκέψεις.

Η διαφημιστική παρουσία θα αναπτυχθεί σε διεθνή αεροδρόμια, επιλεγμένα σημεία πόλεων, ταξιδιωτικά και lifestyle μέσα ενημέρωσης, ψηφιακές εκδόσεις, διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, μέσα προβολής κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων και διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες.

Η επιλογή των αγορών και των μέσων θα λαμβάνει υπόψη τις αεροπορικές συνδέσεις, τον χρόνο προγραμματισμού των ταξιδιών και τις συνήθειες αναζήτησης προορισμών των ταξιδιωτών κάθε χώρας.

Η έναρξη της προβολής προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, περίοδο κατά την οποία πολλοί ταξιδιώτες αρχίζουν να οργανώνουν τις μετακινήσεις και τις διακοπές της επόμενης χρονιάς.

Η Περιφέρεια επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει την επιλογή προορισμού από τα πρώτα στάδια του ταξιδιωτικού σχεδιασμού, ενώ η ανταπόκριση των επιμέρους αγορών θα παρακολουθείται με συγκεκριμένους δείκτες, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της καμπάνιας και να προσαρμόζονται οι δράσεις όπου απαιτείται.

Στη σημερινή εκδήλωση, εκτός από τον Νίκο Χαρδαλιά, περιλαμβάνονται στους βασικούς ομιλητές ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Αγάπη Σμπώκου.

Στην Εθνική Πινακοθήκη αναμένεται να βρεθούν εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του τουρισμού και στελέχη της τουριστικής αγοράς, σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας φάσης διεθνούς προβολής της Αττικής.

Το βασικό ζητούμενο για την επόμενη διετία είναι να αποτυπωθεί η αυξημένη επισκεψιμότητα σε περισσότερες διανυκτερεύσεις, υψηλότερη δαπάνη και μεγαλύτερη διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας.

Με την Αττική να έχει ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στις επισκέψεις και να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των τουριστικών εισπράξεων, η νέα στρατηγική θα κριθεί από το κατά πόσο θα μπορέσει να περιορίσει αυτή τη διαφορά και να ενισχύσει την οικονομική συμβολή του τουρισμού σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

Η πρώτη δημόσια αποτίμηση, σε δώδεκα μήνες, θα αποτελέσει και το αρχικό τεστ για το κατά πόσο η καμπάνια των 63 τοποθεσιών και η διεθνής προβολή της Αττικής μεταφράζονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα για την τουριστική αγορά.