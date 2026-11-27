Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο δημοσιογραφικός κόσμος, ο χώρος της αθλητικής δημοσιογραφίας είναι φτωχότερος από το πρωί της Παρασκευής (27/11). Ο Αντώνης Πανούτσος σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από πολύμηνη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της αθλητικής δημοσιογραφίας με παρουσία σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Γεννήθηκε στον Πειραιά αλλά έζησε και στο εξωτερικό

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά και είχε ζήσει στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο με τις οικογενειακές του ρίζες να κρατούν από την Ύδρα.

Ο ίδιος μεγάλωσε και ανδρώθηκε στην Καλλίπολη και η σύνδεση του με τον Ολυμπιακό δεν ήταν απλά οπαδική, αλλά ένα κάρμα που και ο ίδιος είχε πει ότι «στο συγκεκριμένο κομμάτι της Α’ Πειραιά δεν γινόσουν Ολυμπιακός. Γεννιόσουν».

Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1984 και συνέχισε την πετυχημένη καριέρα του στον χώρο.

Το γεγονός ότι έζησε στο εξωτερικό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Απέκτησε μία ευρύτερη κοσμοπολίτικη ματιά και σπάνια οξυδέρκεια. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν τόσο στον γραπτό του λόγο όσο και στον προφορικό του και ήταν στοιχεία που τον έκαναν ξεχωριστό. Ο Αντώνης Πανούτσος πέρα απ’ όλα αυτά ξεχώριζε και για το χιούμορ του.

Πέρα από τα αθλητικά δρώμενα μεγάλη αγάπη του Αντώνη Πανούτσο ήταν η μουσική μέχρι που έφτασε στο σημείο να ιδρύσει το ιστορικό περιοδικό «Oz».

Μάλιστα για ένα σημαντικό διάστημα έπαιζε DJ σε διάφορα μαγαζιά, αλλά ο ίδιος σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ είχε εξομολογηθεί ότι «σταμάτησα να παίζω σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια γιατί δεν ήθελα πια να τσακώνομαι».

Η μουσική δεν ήταν το μόνο του πάθος. Μεγάλη αγάπη είχε για τις μοτοσυκλέτες και την πυγμαχία. Αρθρογράφησε σε πληθώρα εντύπων μέχρι που ίδρυσε το περιοδικό «Μοτό».

Για τον ίδιο η οδήγηση μοτοσικλέτας αποτελούσε μία πνευματική διεργασία. «Λόγω της μοτοσικλέτας, σκέφτομαι συνέχεια. Έτσι έχω μάθει. Κάνω συνεχείς και διαδοχικές σκέψεις. Δεν έχω δηλαδή εκλάμψεις τύπου “α, είδα αυτό και να πάω να το γράψω”. Μαθαίνω τι έχει η επικαιρότητα και το σχολιάζω» είχε δηλώσει σε συνέντευξη του.

Η σχέση του με την πυγμαχία δεν ήταν απλή, αφού υπήρχε επίσημος διαιτητής Α’ κατηγορίας κάτι που ελάχιστοι γνώριζαν. Είχε έτσι τη δυνατότητα να βλέπει το άθλημα πολύ καλύτερα και υπήρξε έτσι ένας ιδανικός αφηγητής και ξεναγός για τους θεατές του ντοκιμαντέρ «Boxer».

Όλα αυτά έκαναν ξεχωριστή την πένα του. Ήταν μία από τις πιο καυστικές και επιδραστικές στον ελληνικό Τύπο. Τα κείμενα του δημοσιεύτηκαν σε ιστορικές εφημερίδες και περιοδικά όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «SPORTDAY».

Είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του το 1969 από την εφημερίδα «Τα Σημερινά». Το κοινό τον εκτίμησε από τον γραπτό του λόγο, αλλά αρκετός κόσμος τον γνώρισε από την τηλεόρασης που τον έβαλε σε κάθε σπίτι.

Το εμβληματικό δίδυμο με τον Καρπετόπουλο

Με τον Αντώνη Καρπετόπουλο δημιούργησε ένα από τα πιο πετυχημένα δίδυμα της ελληνικής τηλεόρασης. Αμφότεροι είχαν ως βασικό τους όπλο το χιούμορ τους και τον σχολιασμό της επικαιρότητας με αντισυμβατικό τρόπο γεγονός που έκανε το κοινό να βλέπει αλλιώς μία αθλητική εκπομπή.

Όλο αυτό απογειώθηκε το 2002 κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας με την εκπομπή «Tora Tora Tora» κατά τη διάρκεια της οποίας εισήγαγαν τον αυτοσαρκασμό.

Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά δίδυμα της δημοσιογραφίας.

Πέρα από την επαγγελματική σχέση που τους συνέδεε είχαν και προσωπική φιλία με τον Καρπετόπουλο να είχε κάνει συχνές αναφορές στη δύναμη που έδειχνε ο φίλος του όλους αυτούς τους μήνες που ταλαιπωρήθηκε.

Τα τελευταία χρόνια ήταν στον ραδιοφωνικό σταθμό BwinΣΠΟΡ FM 94,6 κάνοντας εκπομπή με το έτερον του ήμισυ στην αθλητική δημοσιογραφία, τον Αντώνη Καρπετόπουλο, ο οποίος τον αποχαιρέτισε με ένα συγκινητικό ποστάρισμα.

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή….».

Πέρασε επίσης από MEGA, ΕΡΤ, ΣΚΑΪ, ALPHA, ΑΝΤ1, Novasports, ενώ μέχρι πρότινος βρισκόταν στην Αθλητική Κυριακή.

Ο Αντώνης Πανούτσος ασχολήθηκε και με την πολιτική και τον Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του με τη Νέα Δημοκρατία στο Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών για βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019. Δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην ΕΡΤ.

Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, μία ξεχωριστή προσωπικότητα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στη δημοσιογραφία. Ποτέ δεν είχε στο μυαλό του τη σύνταξη, ήταν δραστήριος και ενεργός…