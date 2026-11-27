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Πέθανε σε ηλικία 78 χρόνων ο δημοσιογράφος και αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον Ευαγγελισμό.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε μακρά διαδρομή στην αθλητική δημοσιογραφία, με παρουσία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ξεχωρίζοντας για το ιδιαίτερο ύφος γραφής και σχολιασμού του.

Το «αντίο» του Αντώνη Καρπετόπουλου

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος τον Αντώνη Πανούτσο, με τον οποίο συνδέθηκε με πολυετή φιλία και συνεργασία, αποτελώντας ένα από τα πιο γνωστά δίδυμα της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος επέλεξε να αποχαιρετήσει τον φίλο και επί χρόνια συνεργάτη του με λίγες, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά λέξεις.

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή….», έγραψε στην ανάρτησή του.

Μητσοτάκης: Άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο

Τον Αντώνη Πανούτσο αποχαιρέτησε με ανάρτησή του και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη».

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Αντώνη Πανούτσο. Έναν δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο.

Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Πανούτσος

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στον Πειραιά και υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, με πολυετή παρουσία στις εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1969 στην εφημερίδα «Τα Σημερινά», ενώ έζησε για ένα διάστημα στο εξωτερικό, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα το 1984 και συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Με ιδιαίτερο ύφος γραφής, χιούμορ και αιχμηρό σχολιασμό, καθιερώθηκε στον χώρο του αθλητικού Τύπου, αναπτύσσοντας παράλληλα έντονη ραδιοφωνική και τηλεοπτική παρουσία.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δυο τους συγκρότησαν ένα από τα πιο γνωστά δημοσιογραφικά δίδυμα στον χώρο της αθλητικής ενημέρωσης, με συζητήσεις που συχνά ξεπερνούσαν τα όρια της αθλητικής επικαιρότητας.

Τα ενδιαφέροντα του Αντώνη Πανούτσου δεν περιορίζονταν στον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με τον περιοδικό Τύπο, μεταξύ άλλων με τα περιοδικά «Μοτό» και «Οζ», ενώ ιδιαίτερη θέση στη ζωή του κατείχε η μουσική, έχοντας δραστηριοποιηθεί και ως DJ.

Ασχολήθηκε επίσης με την πολιτική, θέτοντας υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία.

Ειδικότερα, στη διάρκεια της δημοσιογραφικής του σταδιοδρομίας αρθρογράφησε στις εφημερίδες «Φως των Σπορ», «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και «Sportday», ενώ μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο παρουσίασε την «Αθλητική Κυριακή» και την εκπομπή «Tora Tora Tora», κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.

Τον Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, στις οποίες, ωστόσο, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην ΕΡΤ.

Σκουντής: Τυχεροί και ευλογημένοι όσοι κάθισαν δίπλα σου

Ο Βασίλης Σκουντής αποχαιρέτησε τον Αντώνη Πανούτσο με μια συγκινητική ανάρτηση, αναφερόμενος στην προσωπικότητα του εκλιπόντος αθλητικογράφου και στα χρόνια της κοινής τους δημοσιογραφικής διαδρομής.

Ο γνωστός δημοσιογράφος θυμήθηκε τη συνεργασία τους στον «Κόσμο των Σπορ» και στο «Βήμα», τονίζοντας πόσο τυχεροί ήταν όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στο πλευρό του.

«Αντώνη Πανούτσε, “με το φτωχό σου το μυαλό” ήσουν ένας και μοναδικός… Τυχεροί κι ευλογημένοι όσοι κάθισαν δίπλα σου και συνεργάσθηκαν μαζί σου. Ήμουν ένας από αυτούς στον “Κόσμο των Σπορ” και στο “Βήμα”…», έγραψε ο Βασίλης Σκουντής.