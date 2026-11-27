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Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η κατάσταση της υγείας της είχε απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα, με τον φίλο και συνάδελφό της Πάντη Κούση να μιλά δημόσια, στις 5 Νοεμβρίου, για την πορεία της νοσηλείας της.

Όπως είχε αναφέρει τότε, η ηθοποιός επρόκειτο να μεταφερθεί σύντομα σε κέντρο αποκατάστασης, προκειμένου να συνεχίσει τη διαδικασία ανάρρωσής της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε αναλάβει να καλύψει τα έξοδα της νοσηλείας της.

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, όμως στη συνέχεια παρουσίασε επιπλοκές, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία τη μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ηθοποιός παρέμεινε σε κώμα για περισσότερους από τέσσερις μήνες, δίνοντας μια παρατεταμένη μάχη με τα προβλήματα υγείας της.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο Πάντης Κούσης, στη συνέχεια είχε καταφέρει να ανακτήσει τις αισθήσεις της και να επικοινωνεί με το περιβάλλον της, αν και η πλήρης αποκατάσταση της υγείας της αναμενόταν να απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα.