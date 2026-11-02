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Νέα δικαστική πρωτοβουλία με αίτημα την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων αναλαμβάνουν ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, Γεώργιος Π. Λεχουρίτης και ο δικηγόρος Πατρών Γεώργιος Β. Μάρκου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΙΝΚΑ, «οι δύο προσφεύγοντες, αμφότεροι με καταγωγή από τα Καλάβρυτα» όπως επισημαίνεται, προσδιόρισαν την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αχαΐας, με έδρα τα Καλάβρυτα, για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Την ίδια ημερομηνία έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί και η προηγούμενη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει οι ίδιοι κατά της εταιρείας Hellenic Train.

Αντικείμενο και των δύο δικαστικών ενεργειών είναι η επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα και αποτελεί εκτός από μέσο μετακίνησης, αναπόσπαστο στοιχείο της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, έχουν κληθεί να ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτούντων, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι Δήμοι Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, καθώς και οι μαζικοί φορείς των δύο περιοχών.