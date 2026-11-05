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Στους δρόμους σήμερα μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί με συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 11:00 το πρωί. Οι συμμετέχοντες στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο εκφράζουν την αντίθεσή τους στην καθιέρωση πανελλαδικού τύπου εξετάσεων στο λύκειο και στην κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Παράλληλα, διεκδικούν επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για τον έλεγχο και την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ακόμη η πλήρης στελέχωση των σχολείων, η κατάργηση του νέου πλαισίου για τις σχολικές εκδρομές και η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά σχολική τάξη.

Τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις εκφράζει και η ΟΛΜΕ, η οποία σε σχετική ανακοίνωσή της δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών που αγωνίζονται για τη διασφάλιση του δικαιώματός τους στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, στις σπουδές και σε ένα καλύτερο μέλλον.

Η ΟΛΜΕ τονίζει επιπλέον την ανάγκη για περισσότερα κονδύλια στην παιδεία, την υγεία, την ποιότητα ζωής των πολιτών και την έρευνα που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες.

Η σημερινή κινητοποίηση αποκτά και ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς πραγματοποιείται την ίδια ημέρα με τις νέες κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, στόχος είναι η έκφραση αλληλεγγύης και η ενίσχυση του κοινού αγώνα με τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Γαλλίας, που προχωρούν επίσης σε απεργιακές δράσεις και διαδηλώσεις.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» θα κλείσει στις 9:30 το πρωί – λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου – και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.