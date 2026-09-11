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Σε δύο μορφές κινητοποιήσεων που αφορούν στάσεις εργασίας ξεκινά η ΟΛΜΕ από σήμερα, Παρασκευή, πρώτη ημέρα του νέου σχολικού έτους έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 που αφορά την αξιολόγηση.

Η δεύτερη κινητοποίηση αφορά μονόωρες στάσεις εργασίας προκειμένου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΟΛΜΕ «να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους/ισσες, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες».

Μιλώντας στην ΕΡΤ η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πύρζα, έκανε αρχικά λόγο ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, συγγχωνεύσεις αλλά και πολυπληθή τμήματα 28 μαθητών.

Όπως είπε οι στάσεις εργασίας αποφασίστηκαν για δύο λόγους:

– για τις «αυθαίρετες» υπερωρίες που μπορεί να δίνουν οι διευθυντές των σχολείων για να καλύψουν κενά. «Φανταστείτε ότι δύο σχολεία έχουν ανάγκη 20 ώρες το καθένα και κόβουν στη μέση ένα συνάδελφο», είπε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι πέντε υπερωρίες την εβδομάδα είναι το όριο και σπάνια δεν πληρώνονται.

– η επόμενη στάση εργασίας θα αφορά την αξιολόγηση, διαδικασία που δεν αποτελεί αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου αλλά οδηγεί σε κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών, όπως τόνισε η κυρία Πύρζα.

«Εγώ προσωπικά κάθε μέρα αξιολογούμαι από τους μαθητές μου. Αυτή τη στιγμή ζητάμε αξιοπρεπή σχολεία, επιμορφώσεις και δεν θέλουμε αυτού του είδους αξιολόγηση αλλά αποτίμηση του διδακτικού μας έργου από ομότιμους», κατέληξε η ΓΓ της ΟΛΜΕ.

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