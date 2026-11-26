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Πριν από την εκπνοή του αρχικού χρονοδιαγράμματος και ενόψει των έντονων χειμερινών βροχοπτώσεων ολοκληρώθηκαν τα αντιδιαβρωτικά και μικρά αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες εκτάσεις του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με ανάδοχο αποκατάστασης την Τράπεζα Πειραιώς.

Οι παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο σχέδιο άμεσης αποκατάστασης της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά στα τέλη Ιουλίου του 2026 και καλύπτουν έκταση σχεδόν 4.500 στρεμμάτων.

Τα έργα παρέλαβε σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία του γενικού γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλου, και του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελου Γκουντούφα.

Στην παράδοση των έργων παρέστησαν επίσης ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ στη Δυτική Αττική, Θανάσης Μπούρας, η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Αθανασία Παπασπύρου, ο δήμαρχος Μάνδρας, Αρμόδιος Δρίκος, οι αντιδήμαρχοι Μεγαρέων Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δημήτρης Καρδάτος, και Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Βόρδος, καθώς και ο Group Chief Operating Officer της Τράπεζας Πειραιώς, Χάρης Μαργαρίτης.

Παρεμβάσεις σε περισσότερα από 4.400 στρέμματα

Οι εργασίες, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω, πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας. Ξεκίνησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώθηκαν στις 23 Νοεμβρίου, σε διάστημα μικρότερο από το αρχικά προβλεπόμενο τετράμηνο.

Βασική προτεραιότητα των παρεμβάσεων είναι η μείωση των πλημμυρικών κινδύνων που προκύπτουν μετά την καταστροφή της δασικής βλάστησης, η προστασία των οικισμών και των περιουσιών των κατοίκων, καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη φυσική αναγέννηση του δάσους.

Οι υποδομές που κατασκευάστηκαν συμβάλλουν στη συγκράτηση του εδάφους, των φερτών υλικών και των σπόρων, περιορίζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις της διάβρωσης στις καμένες εκτάσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κρίθηκε αναγκαία η διεύρυνση του φυσικού αντικειμένου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες που διαπιστώθηκαν στο πεδίο. Ως αποτέλεσμα, η συνολική έκταση των παρεμβάσεων ανήλθε σε 4.458 στρέμματα, έναντι 4.189 στρεμμάτων που προέβλεπε η αρχική μελέτη.

Ειδικότερα, κατασκευάστηκαν 274.613 μέτρα κορμοδεμάτων, 176.946 μέτρα κλαδοδεμάτων και 1.291,40 τετραγωνικά μέτρα ξυλοφραγμάτων, με το τελικό αντικείμενο να υπερβαίνει τις αρχικές προβλέψεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων κινητοποιήθηκαν συνολικά 97 δασεργάτες από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ). Πρόκειται για τους συνεταιρισμούς Αθαμανίας Καλαμπάκας, Στουρναρέικων Τρικάλων, Καρπενησίου Ευρυτανίας και Μίστρου Ευβοίας «Η ΕΛΙΜΠΟΣ».

Η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση των συνεργείων, σε συνδυασμό με τον συντονισμό της Πολιτείας, της Δασικής Υπηρεσίας, της αυτοδιοίκησης και της Τράπεζας Πειραιώς, επέτρεψε την επιτάχυνση των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση των υποδομών πριν από την περίοδο των έντονων χειμερινών φαινομένων.

Παπασταύρου: Στεκόμαστε σταθερά αρωγοί στις τοπικές κοινωνίες

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα στέλνουμε από τον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ουσιαστικής θωράκισης. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, δεσμευτήκαμε τον Σεπτέμβριο ότι τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα γίνουν σε χρόνο ρεκόρ και σήμερα παραδίδονται νωρίτερα από το προβλεπόμενο, προλαβαίνοντας τις μεγάλες χειμερινές βροχές. Αυτό το αποτέλεσμα έγινε πράξη χάρη στη στενή συνεργασία του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής, των τοπικών Βουλευτών, της Δασικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου και του ιδιώτη αναδόχου, της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και με τον καθημερινό μόχθο των δασικών συνεταιρισμών και των δασεργατών μας. Ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου λειτουργεί πάντα με την απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα και επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό σε όλο το ίχνος της φωτιάς στη Δυτική Αττική και σε κάθε περιοχή που δοκιμάζεται. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τη φύση, οφείλουμε όμως να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και περιουσία και να στηρίζουμε τη φυσική αναγέννηση του τόπου. Στεκόμαστε σταθερά αρωγοί στις τοπικές κοινωνίες, ώστε η περιοχή να επουλώσει τα τραύματά της και να προχωρήσει μπροστά».

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ στη Δυτική Αττική, Θανάσης Μπούρας, δήλωσε:

«Ολοκληρώνεται ένα σημαντικό έργο για τον οικισμό εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Μετά από την απογοήτευση του καλοκαιριού από την πολύ μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά σε αυτή την πολύ όμορφη περιοχή της Αττικής, σήμερα υπάρχει αισιοδοξία. Αισιοδοξία, γιατί ολοκληρώνονται πάρα πολλά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα και έγινε πράξη η άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρίου Παπασταύρου, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να είμαστε στην αισιόδοξη θέση να πούμε ότι προστατεύουμε την περιοχή και τους κατοίκους από τον επερχόμενο χειμώνα. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία, με εντολές του Πρωθυπουργού, βρίσκεται παρούσα έτσι ώστε να συνεχίσει την αποκατάσταση όλων των ζημιών και όλων των ανθρώπων και των οικογενειών και σε προσωπικό, αλλά και σε γενικό επίπεδο. Και λέγοντας γενικό, εννοώ ότι θα συνεχίσουμε να βοηθάμε για την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών έτσι ώστε αυτός ο όμορφος τόπος να ξαναβρεί τον ρυθμό του και την εικόνα την οποία είχε πριν από την καταστροφική πυρκαγιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον παριστάμενο Υπουργό που πράγματι, μαζί με τις δασικές υπηρεσίες, αλλά και όλους τους φορείς -και τον Δήμο και την Περιφέρεια και την Τράπεζα Πειραιώς-, ανταποκρίθηκαν άμεσα και σήμερα έχουμε αυτό το αισιόδοξο αποτέλεσμα».

Η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Αθανασία Παπασπύρου, δήλωσε:

«Η Δυτική Αττική είναι μια δύσκολη Περιφέρεια, αλλά σήμερα έχουμε χαμόγελο και αισιοδοξία, γιατί ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα για την περιοχή. Και η χαρά είναι μεγαλύτερη διότι τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα παραδόθηκαν σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πιο σύντομο από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει».

Ο δήμαρχος Μάνδρας, Αρμόδιος Δρίκος, δήλωσε:

«Παραδίδουμε σήμερα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, την πρώτη φάση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, ολοκληρώνοντας την παρέμβαση στον συντομότερο δυνατό χρόνο μετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού. Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάρη στη στενή συνεργασία του Υπουργείου, της Δασικής Υπηρεσίας, του Δήμου, της Περιφέρειας και των τοπικών βουλευτών, με κοινό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Δεν σταματάμε εδώ: συνεχίζουμε μαζί με τη Δασική Υπηρεσία και την τοπική αυτοδιοίκηση στη δημιουργία των μόνιμων φραγμάτων, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων – από αναπλάσεις και ασφαλτοστρώσεις έως την κρατική αρωγή και τη στήριξη των επιχειρήσεων. Σε κάθε γειτονιά και δημοτική ενότητα, στο Πόρτο Γερμενό, στα Βίλια και σε ολόκληρη την περιοχή, στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας και να στηρίξουμε τη γρήγορη αποκατάσταση και αναγέννηση του τόπου μας».

Πειραιώς: Στρατηγική προτεραιότητα η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Από την πλευρά του, ο Group Chief Operating Officer της Τράπεζας Πειραιώς, Χάρης Μαργαρίτης, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση και παράδοση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις πυρόπληκτες εκτάσεις του Πόρτο Γερμενού αποτελεί για εμάς στην Πειραιώς μια ουσιαστική δέσμευση που έγινε πράξη στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, κινητοποιηθήκαμε άμεσα, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των παρεμβάσεων σε μια έκταση σχεδόν 4.500 στρεμμάτων, με στόχο την άμεση θωράκιση του εδάφους, των υποδομών και των περιουσιών των κατοίκων ενόψει του χειμώνα. Για την Πειραιώς, η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών αποτελεί σταθερή στρατηγική προτεραιότητα. Από τη Θεσσαλία και τον Έβρο μέχρι τη Δυτική Αττική, βρισκόμαστε διαχρονικά στην πρώτη γραμμή, τόσο με έργα πρόληψης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος όσο και με στοχευμένα μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και προστατεύουν το φυσικό κεφάλαιο της χώρας».