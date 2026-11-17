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Περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων αποκτούν οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε δύο προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για παράταση των σχετικών προθεσμιών.

Ειδικότερα, η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά στα προγράμματα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις» και «Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα».

Η παράταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των δικαιούχων, ώστε να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες επενδύσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο να μείνουν αναξιοποίητα διαθέσιμα κονδύλια.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση δύο σημαντικών τομέων της οικονομίας: της ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων μέσω συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και της ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού, με την υποστήριξη επενδύσεων σε τουριστικές υποδομές.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η παράταση

Η νέα προθεσμία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση ώριμων επενδυτικών σχεδίων, αξιοποιώντας τη χρηματοδοτική στήριξη που έχει προβλεφθεί.

Στην περίπτωση του προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», η παράταση διευκολύνει την υλοποίηση επενδύσεων που συνδέονται με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση.

Αντίστοιχα, για το πρόγραμμα «Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα», παρέχεται πρόσθετος χρόνος για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στη δράση, με στόχο τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια αποτελεσματικότερης απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων και διασφάλισης της ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων.

Και οι δύο δράσεις χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGeneration EU και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».