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Συναγερμός προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα στον Πειραιά, όταν εντοπίστηκε αντικείμενο που χαρακτηρίστηκε ύποπτο και φέρεται να είναι βαλίτσα, σε μικρή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.

Όπως γνωστοποίησε η Αστυνομία, στο σημείο βρίσκεται το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο. Παράλληλα, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, έχει ανασταλεί η διέλευση οχημάτων στη διασταύρωση της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου με την οδό Καραολή και Δημητρίου, καθώς και στην οδό Τσαμάδου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Νοταρά και Καραΐσκου, στον Πειραιά.