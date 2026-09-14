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Ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού, όπως όφειλε μετά την άδεια που είχε λάβει, και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης, την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη, επιχειρώντας παράλληλα να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του μετά το αιματηρό περιστατικό και να διαπιστώσουν ποιος ήταν ακριβώς ο ρόλος του στους πυροβολισμούς.

Την ίδια ώρα, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του, για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη έξω από το κατάστημα, ποιοι έβγαλαν όπλα, ποιος άνοιξε πρώτος πυρ και εάν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν λίγο μετά τη διακοπή της μουσικής από το κατάστημα λόγω της προχωρημένης ώρας. Η παρέα του Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν αρχικά μέσα στο beach bar, ωστόσο στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του μαζί με άτομα της παρέας του και να έβαλε μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε έξω και του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.

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