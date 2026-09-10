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Στη σύλληψη των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε η Ασφάλεια Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και την αξιολόγηση των πρώτων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ο οποίος αφού μελετήσει τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία έως τώρα δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα αφού η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε να είναι παρών η οικογένεια του τραγουδιστή.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην Ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού «FBI».

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