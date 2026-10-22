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Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ και κοσμήματα εντόπισαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στην πολυτελή βίλα του ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan που κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της επιχείρησης διέθετε ένα κρυφό δωμάτιο το οποίο βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο. Μέσα στον χώρο αυτόν, ο οποίος δεν ήταν ορατός, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χρήματα καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ενώ έχουν ελεγχθεί τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης της εταιρείας που διαθέτει δίκτυο με 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα φέρεται να έχει ξεκινήσει από το 2022.

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