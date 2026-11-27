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Η Θεσπρωτία και συγκεκριμένα οι περιοχές Σύβοτα και Πλαταριά ήταν οι πρώτες που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Ενδεικτικό της κατάστασης που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι και να διαχειριστούν οι αρχές είναι το γεγονός ότι μέχρι λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα η πυροσβεστική είχε δεχθεί 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας: Οι 145 αφορούσαν για αντλήσεις με πυροσβέστες να παρεμβαίνουν σε 10 περιπτώσεις και οι 5 για μεταφορά ατόμων με 3 ηλικιωμένους να μεταφέρονται από το σπίτι τους σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με το thespro.gr, στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται κατά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των μηχανημάτων για την απομάκρυνση των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο προς τους Φιλιάτες, όπου σε πολλά σημεία του δρόμου υπάρχουν πέτρες και φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής.

Καταιγίδες και άνεμοι

Τα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Τα έντονα φαινόμενα που έχουν ήδη ξεκινήσει, το Σάββατο θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, η Κυριακή θα χαρακτηριστεί από ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν ανά ημέρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (νομός Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Παράλληλα, την Κυριακή στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στο Ιόνιο προβλέπονται για σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και τη Δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά τμήματα.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί:

– Στη βόρεια Ελλάδα από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς.

– Στην κεντρική και νότια Ελλάδα από 9 έως 18 βαθμούς.

– Στη δυτική Ελλάδα από 13 έως 18 βαθμούς.

– Στις Κυκλάδες από 14 έως 19 βαθμούς και στην Κρήτη έως 21 βαθμούς.

– Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Ο καιρός στην Αττική

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι κατά 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βαθμιαία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς από μεταβλητές διευθύνσεις και πρόσκαιρα ανατολικοί, εντάσεως 4 μποφόρ.