Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Καρδίτσα έχει συνδέσει εδώ και δεκαετίες την καθημερινότητα των κατοίκων της με το ποδήλατο και σήμερα επιχειρεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την ιδιαίτερη ταυτότητα. Το εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης βρίσκεται σε διαδικασία ανακατασκευής και αποκατάστασης, ενώ παράλληλα προχωρούν παρεμβάσεις για την περαιτέρω επέκτασή του.

Σήμερα, το δίκτυο που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων περιλαμβάνει περίπου 7.300 μέτρα ποδηλατοδρόμων μέσα στον αστικό ιστό και ακόμη 10.500 μέτρα περιαστικού δικτύου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες υποδομές ποδηλασίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της εικόνας της πόλης.

Οι σημερινές εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες τόσο λόγω της φυσιολογικής φθοράς που έχει συσσωρευτεί με το πέρασμα των χρόνων όσο και εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες του «Ιανού». Η αποκατάσταση συνδυάζεται με νέες παρεμβάσεις, με στόχο ένα δίκτυο περισσότερο ασφαλές, λειτουργικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η ολοκλήρωση των έργων θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρήση του ποδηλάτου και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης πολιτικής για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Οι εργασίες ανακατασκευής

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τους ποδηλατοδρόμους που βρίσκονται μέσα στην πόλη όσο και εκείνους που αναπτύσσονται στην περιαστική περιοχή. Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην επιφανειακή αποκατάσταση των διαδρομών, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο σύνολο τεχνικών εργασιών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι συνολικά λειτουργικό.

Σε σημεία όπου έχει υποστεί φθορά η υφιστάμενη επιφάνεια, προβλέπεται η αποξήλωση του παλιού δαπέδου και η τοποθέτηση νέας τελικής στρώσης. Ανάλογα με την περίπτωση, αφαιρούνται κυβόλιθοι ή βοτσαλωτές επιφάνειες και αντικαθίστανται από νέα επίστρωση.

Παράλληλα, πραγματοποιείται αντικατάσταση κρασπέδων και προστατευτικών μπαρών, όπου αυτό απαιτείται, ενώ ανακατασκευάζονται οι ράμπες στα σημεία πρόσβασης και στις διασταυρώσεις. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση της ασφάλειας και η ευκολότερη χρήση των διαδρομών.

Σημαντικό μέρος του έργου αφορά επίσης τα συστήματα απορροής των όμβριων υδάτων. Προβλέπεται επισκευή ή αντικατάσταση φρεατίων και σχαρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από τη συσσώρευση νερού και τις έντονες βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σήμανση. Η οριζόντια και κάθετη σήμανση αποκαθίσταται και ενισχύεται, ώστε οι ποδηλάτες αλλά και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου να έχουν σαφέστερη εικόνα για τη λειτουργία και την προτεραιότητα των διαδρομών.

Οι εργασίες επεκτείνονται παράλληλα και στον περιβάλλοντα χώρο των ποδηλατοδρόμων. Στα πεζοδρόμια των δρόμων από τους οποίους διέρχεται το δίκτυο προβλέπεται ανακατασκευή και αποκατάσταση της πλακόστρωσης, ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις στις ράμπες για άτομα με αναπηρία και θα τοποθετηθεί ειδική πλακόστρωση για την όδευση των τυφλών.

Όπου χρειάζεται, θα αποκατασταθούν επίσης ο δημοτικός φωτισμός, η σήμανση και η φύτευση, ώστε οι παρεμβάσεις να μην περιοριστούν αποκλειστικά στον ποδηλατόδρομο αλλά να βελτιώσουν συνολικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα των συγκεκριμένων δρόμων.

Το έργο, επομένως, έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στις υποδομές και όχι ως απλή επιδιόρθωση επιμέρους σημείων που έχουν υποστεί ζημιές.

Ποιοι ποδηλατόδρομοι ανακατασκευάζονται

Στην τρέχουσα φάση του έργου περιλαμβάνονται οι ποδηλατόδρομοι στις οδούς Αθ. Μπλατσούκα, 18ης Αυγούστου, Αγίου Σεραφείμ και Τρικάλων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποκατάσταση του δικτύου που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Για τα τμήματα που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα φάση προβλέπεται να αναζητηθούν νέες χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να συνεχιστούν σταδιακά οι εργασίες.

Η λογική που ακολουθείται είναι η συνολική αναβάθμιση των υποδομών, ώστε οι ποδηλατικές διαδρομές να μπορούν να εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ασφάλεια την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων και να αποτελούν πραγματική εναλλακτική απέναντι στη χρήση του αυτοκινήτου.

Μια πόλη με βαθιά ποδηλατική παράδοση

Η σχέση της Καρδίτσας με το ποδήλατο δεν αποτελεί πρόσφατη τάση. Η ποδηλατική κουλτούρα της πόλης άρχισε να διαμορφώνεται ήδη από τη δεκαετία του 1950 και εξελίχθηκε σταδιακά σε χαρακτηριστικό στοιχείο της καθημερινότητας των κατοίκων.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ποδηλάτων που βρίσκονται στην πόλη είναι ενδεικτικές της έκτασης αυτής της παράδοσης. Υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν περίπου 30.000 ποδήλατα, αριθμός αντίστοιχος με τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Η χρήση του ποδηλάτου δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Αντίθετα, αποτελεί μέσο μετακίνησης για ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και χρησιμοποιείται σε μεγάλο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας στην πόλη.

Η συγκεκριμένη κουλτούρα έχει συνοδευτεί όλα αυτά τα χρόνια από διακρίσεις και βραβεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και από πρωτοβουλίες που ανέδειξαν την Καρδίτσα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πόλης που επενδύει στην ποδηλασία.

Η δημιουργία οργανωμένων υποδομών αποτέλεσε το επόμενο βήμα. Το 2003 ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου ποδηλατοδρόμου, μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων. Σταδιακά, το δίκτυο επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα έως το 2012 να έχουν δημιουργηθεί περίπου 7,3 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό και 10,5 χιλιόμετρα στην περιαστική περιοχή.

Η ανάπτυξη αυτή δεν ήταν ανεξάρτητη από τον συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης. Η Καρδίτσα διαθέτει επίσης εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα μετακίνησης χωρίς αυτοκίνητο και δημιουργεί ένα διαφορετικό μοντέλο καθημερινής μετακίνησης.

Το ποδήλατο ως επιλογή βιώσιμης μετακίνησης

Η ανακατασκευή των ποδηλατοδρόμων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη για ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές βιώσιμης μετακίνησης αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Για την Καρδίτσα, ωστόσο, το ποδήλατο δεν αποτελεί απλώς μια σύγχρονη επιλογή αστικής πολιτικής, αλλά μέρος της ταυτότητας της πόλης.

Η νέα γενιά παρεμβάσεων επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις φθορές του χρόνου και τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων, διατηρώντας και αναβαθμίζοντας ένα δίκτυο που χρησιμοποιείται καθημερινά.

Η αποκατάσταση των ζημιών από τον «Ιανό», η βελτίωση των επιφανειών, η ανανέωση της σήμανσης και των υποδομών πρόσβασης και η σταδιακή επέκταση των διαδρομών συνθέτουν ένα σχέδιο που αποσκοπεί σε περισσότερη ασφάλεια, καλύτερη λειτουργικότητα και ενίσχυση της ποδηλατικής μετακίνησης.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων για τα υπόλοιπα τμήματα, η Καρδίτσα επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει τον χαρακτηρισμό της ως «πόλη του ποδηλάτου», επενδύοντας σε υποδομές που συνδέουν την καθημερινή μετακίνηση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.