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Η Καρδίτσα έχει συνδέσει εδώ και δεκαετίες την ταυτότητά της με το ποδήλατο, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές πόλεις στον τομέα της βιώσιμης μετακίνησης. Πέρα από τη φήμη της ως «πόλη του ποδηλάτου», διαθέτει και ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται πλέον σε διαδικασία εκτεταμένης αναβάθμισης και αποκατάστασης.

Σήμερα, το οργανωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων του Δήμου Καρδίτσας εκτείνεται σε 7,3 χιλιόμετρα μέσα στον αστικό ιστό και επιπλέον 10,5 χιλιόμετρα στην περιαστική ζώνη, διαμορφώνοντας συνολικά ένα δίκτυο μήκους 17,8 χιλιομέτρων που εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων.

Αυτή την περίοδο, ο δήμος υλοποιεί παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που έχουν υποστεί οι ποδηλατόδρομοι, κυρίως εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που προκάλεσε ο «Ιανός», αλλά και λόγω της φυσιολογικής επιβάρυνσης των υποδομών με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα με την ανακατασκευή των υφιστάμενων διαδρομών, βρίσκονται σε εξέλιξη και έργα επέκτασης του δικτύου. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη χρήση του ποδηλάτου, που αποτελεί ήδη αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στην πόλη.

Νέα πνοή στις ποδηλατικές υποδομές μετά τις καταστροφές του «Ιανού»

Η αναβάθμιση των ποδηλατοδρόμων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή, καθώς οι συγκεκριμένες υποδομές έχουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Καρδίτσας.

Ο δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε ότι το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι δεν αποτελούν απλώς ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, αλλά χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής.

«Το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι αποτελούν για την περιοχή αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας της και σημείο αναφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι σημαντικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του «Ιανού», σε συνδυασμό με τη φθορά που έχει συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών, κατέστησαν αναγκαία την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος συντήρησης και ανακατασκευής.

Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή εξασφάλισε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης στα τμήματα του δικτύου που παρουσιάζουν τα σοβαρότερα προβλήματα.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι οι ανακατασκευασμένοι ποδηλατόδρομοι θα παραδοθούν στους πολίτες το προσεχές διάστημα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των καθημερινών μετακινήσεων.

«Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα παραδώσουμε στους συμπολίτες μας ανακατασκευασμένους τους ποδηλατοδρόμους. Ενισχύουμε έτσι ακόμη περισσότερο την ποδηλατική κουλτούρα και συγχρόνως βελτιώνουμε τον παράγοντα που ονομάζεται βιώσιμη κινητικότητα», τόνισε.

Παρεμβάσεις σε οδόστρωμα, πεζοδρόμια και προσβασιμότητα

Το πρόγραμμα ανακατασκευής περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εργασιών, με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη συνολική βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν ποδηλάτες και πεζούς.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο το δίκτυο των αστικών ποδηλατοδρόμων όσο και τις διαδρομές που αναπτύσσονται στην περιαστική περιοχή της Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται η αποξήλωση των υφιστάμενων επιφανειών, οι οποίες αποτελούνται, ανάλογα με το σημείο, από κυβόλιθους ή βοτσαλωτό δάπεδο, και η αντικατάστασή τους με νέες επιστρώσεις.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των κρασπέδων και των προστατευτικών μπαρών όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανακατασκευή των ραμπών που βρίσκονται στις προσβάσεις και στις διασταυρώσεις.

Στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται επίσης η επισκευή ή αντικατάσταση φρεατίων και σχαρών απορροής ομβρίων υδάτων, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των βρόχινων νερών και να περιοριστούν προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία του δικτύου.

Σημαντικό μέρος των εργασιών αφορά την αποκατάσταση και ενίσχυση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη καθοδήγηση των χρηστών και η ασφαλέστερη συνύπαρξη ποδηλάτων, πεζών και οχημάτων.

Το έργο, ωστόσο, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους ποδηλατοδρόμους. Περιλαμβάνει και εκτεταμένες παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια των δρόμων από τους οποίους διέρχεται το δίκτυο.

Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής των πλακοστρώσεων, δημιουργία ή αναβάθμιση ραμπών για άτομα με αναπηρία, καθώς και τοποθέτηση ειδικών πλακών για την όδευση ατόμων με προβλήματα όρασης.

Επιπλέον, όπου απαιτείται, θα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στον δημοτικό φωτισμό, στη σήμανση και στη φύτευση, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ολοκληρωμένο τόσο από λειτουργική όσο και από αισθητική άποψη.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, με υποδομές που θα εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες όλων των πολιτών και θα ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα.

Οι δρόμοι που αναβαθμίζονται και τα επόμενα έργα

Στην παρούσα φάση, το έργο περιλαμβάνει τους ποδηλατοδρόμους που αναπτύσσονται στις οδούς Αθανασίου Μπλατσούκα, 18ης Αυγούστου, Αγίου Σεραφείμ και Τρικάλων.

Πρόκειται για τμήματα του υφιστάμενου δικτύου στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των διαδρομών και των συνοδευτικών υποδομών.

Η δημοτική αρχή σχεδιάζει να συνεχίσει τις παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου, μόλις εξασφαλιστούν νέες χρηματοδοτήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η αναβάθμιση των ποδηλατοδρόμων εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη σταδιακή ανανέωση των υποδομών της πόλης και την περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου.

Όσα τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα στην Καρδίτσα

Η ιδιαίτερη σχέση της Καρδίτσας με το ποδήλατο αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής, στην πόλη κυκλοφορούν περίπου 30.000 ποδήλατα, αριθμός αντίστοιχος με εκείνον των επιβατικών αυτοκινήτων.

Η χρήση του ποδηλάτου δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή ώρες της ημέρας. Αντίθετα, αποτελεί καθημερινή επιλογή μετακίνησης για κατοίκους όλων των ηλικιών, οι οποίοι το χρησιμοποιούν για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, τις αγορές, τις προσωπικές μετακινήσεις και την αναψυχή τους.

Η ποδηλατική κουλτούρα της Καρδίτσας έχει βαθιές ρίζες, καθώς άρχισε να διαμορφώνεται ήδη από τη δεκαετία του 1950. Σταδιακά, το ποδήλατο καθιερώθηκε ως βασικό μέσο μεταφοράς, φτάνοντας στη σημερινή εποχή, όπου σχεδόν κάθε οικογένεια διαθέτει ένα ή περισσότερα ποδήλατα.

Η μακρόχρονη αυτή παράδοση έχει αναγνωριστεί και εκτός ελληνικών συνόρων, με την πόλη να έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ποδηλατική της κουλτούρα και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτήν.

Η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα των σχετικών δράσεων συνέβαλαν στην ανάδειξη της Καρδίτσας ως χαρακτηριστικού παραδείγματος πόλης όπου το ποδήλατο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της καθημερινής ζωής.

Από τον πρώτο ποδηλατόδρομο του 2003 στο δίκτυο των 17,8 χιλιομέτρων

Η ανάπτυξη των οργανωμένων ποδηλατικών υποδομών στην Καρδίτσα ξεκίνησε το 2003, όταν κατασκευάστηκε ο πρώτος ποδηλατόδρομος της πόλης, μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Μεταφορών και βασίστηκε σε μελέτη του Θάνου Βλαστού, καθηγητή της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η κατασκευή του πρώτου αυτού τμήματος αποτέλεσε την αφετηρία για τη σταδιακή δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου, το οποίο αναπτύχθηκε τα επόμενα χρόνια τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια της πόλης.

Έως το 2012 είχαν κατασκευαστεί συνολικά 7,3 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό και 10,5 χιλιόμετρα στην περιαστική ζώνη, διαμορφώνοντας το δίκτυο των 17,8 χιλιομέτρων που διαθέτει σήμερα ο δήμος.

Σε συνδυασμό με τους πολυάριθμους πεζόδρομους, οι ποδηλατικές διαδρομές έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής αστικής φυσιογνωμίας, όπου οι μετακινήσεις χωρίς αυτοκίνητο κατέχουν ιδιαίτερα σημαντική θέση.

Η Καρδίτσα εξακολουθεί έτσι να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χρήση του ποδηλάτου στην Ελλάδα, με τις σημερινές εργασίες ανακατασκευής και τις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις να στοχεύουν στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση αυτής της παράδοσης.