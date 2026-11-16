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Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης που θα κορυφωθούν αύριο Τρίτη 17 Νοεμβρίου για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Πάνω από 5.000 αστυνομικοί των ΜΑΤ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας θα βρίσκονται επί ποδός από νωρίς αύριο, το πρωί, γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Ανοιχτές είναι οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στην Πατησίων, στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού. Υπενθυμίζεται, ότι η προσέλευση του κοινού επιτρέπεται στους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος, ενώ το κτήριο Τοσίτσα θα είναι επίσης ανοιχτό για το κοινό.

Οι εξωτερικές πύλες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοιχτές σήμερα έως τις 13:00. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να κλείσουν νωρίτερα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Τέλος, ότι αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 13:00. Τα κτήρια του συγκροτήματος θα παραμείνουν κλειστά, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα φύλαξης, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της κορύφωσης των εκδηλώσεων.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Παράλληλα, από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, όπου αξιωματικοί θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση και θα συντονίζουν τις επιχειρησιακές κινήσεις. Ακόμη, θα πραγματοποιούνται συνεχώς προέλεγχοι γύρω από το κτήριο του Πολυτεχνείου και γενικότερα στην περιοχή.

Επίσης, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της. Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Αλλαγές σε λεωφορεία, μετρό και τρόλεϊ

Τροποποιήσεις προβλέπονται και στα δρομολόγια και τις στάσεις λεωφορείων, τρόλεϊ αλλά και στο μετρό.

Με εντολή της αστυνομίας, αύριο θα κλείσουν στις 14:00 οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα, «Ευαγγελισμός» και «Πανεπιστήμιο». Παράλληλα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς, έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση κοντά στο Πολυτεχνείο, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να περιοριστούν η ταλαιπωρία και τα κυκλοφοριακά προβλήματα.