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Νεότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση των στρατιωτικών που κατηγορούνται ότι είχαν δημιουργήσει εταιρείες-πυραμίδες, τάζοντας τεράστια κέρδη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και αποκόμισαν όφελος 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ποιος είναι ο ρόλος του «Μπρέιντεν»;

Η οργάνωση λειτουργούσε υπό αυστηρή ιεραρχία, όπου τα κατώτερα μέλη εκτελούσαν τις εντολές των ηγετικών στελεχών (1ος έως 3ος δράστης). Νούμερο ένα ήταν ο «Μπρέιντεν», ο οποίος είναι αυτοαποκαλούμενος αναλυτής, ενώ οι άλλοι δύο είναι οι στρατιωτικοί.

Νομιμοφανής δραστηριότητα

Οι στρατιωτικοί, λοιπόν, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, προκειμένου να δώσουν έναν νομιμοφανή χαρακτήρα στην εγκληματική τους δραστηριότητα και να προσελκύουν νέα μέλη ως «επενδυτές» (θύματα) στο πυραμιδικό σχήμα, ίδρυσαν τον σύλλογο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤ» και διακριτικό τίτλο «ΑΤ ΤΕΑΜ GREECE», με έδρα στη Λάρισα.

Πρόεδρος του συλλόγου ήταν ένας από τους συλληφθέντες στρατιωτικούς. Στη συνέχεια, η οργάνωση προχώρησε στη μίσθωση χώρων και την ίδρυση πέντε παραρτημάτων/γραφείων σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Πρέβεζα και Μυτιλήνη (και στα πέντε γραφεία υπεύθυνοι ήταν στρατιωτικοί).

Έκαναν διαφημίσεις και δωρεές

Για τη διαφήμιση, τα μέλη του συλλόγου ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τοποθέτησαν διαφημίσεις σε στάσεις λεωφορείων στη Λάρισα και έκαναν δωρεές (κουβέρτες στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης, ρούχα στον Σύλλογο «Βενιαμίν»), καθώς και χορηγία 10.000 ευρώ σε ποδοσφαιρική ομάδα της Γ’ Εθνικής.

Τα υποψήφια μέλη προσκαλούνταν από ήδη εγγεγραμμένα μέλη και έμπαιναν σε ομάδες επικοινωνίας στο Element και στο Viber, όπου έπαιρναν οδηγίες από «αναλυτές» και αποκτούσαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω κωδικού πρόσκλησης. Τα χρήματα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα είτε από τον ίδιο τον επενδυτή είτε από τον στρατολόγο, και πιστώνονταν στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα.

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