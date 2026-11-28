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Η παρατεταμένη κρίση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων δοκιμάζει πλέον ακόμη και την πίστη των πιο ένθερμων υποστηρικτών τους. Η πτώση των τιμών, η συρρίκνωση του όγκου συναλλαγών και οι διαδοχικές κυβερνοεπιθέσεις αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οδηγώντας ολοένα και περισσότερους στην αναζήτηση εναλλακτικών τοποθετήσεων.

Το Bitcoin υποχώρησε πρόσφατα κάτω από τα 57.742 δολάρια για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2024, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα διαδοχικά σερί εβδομαδιαίων απωλειών από το 2022. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει περιοριστεί περίπου στα 2 τρισ. δολάρια, σχεδόν στο ήμισυ των υψηλών του 2025.

Η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου, οι προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve και οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, από τον χαλκό μέχρι τις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών.

Ωστόσο, η καθοδική πορεία των κρυπτονομισμάτων διαρκεί περισσότερο από έναν χρόνο, με τη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση στην Binance να έχει επιδεινώσει περαιτέρω το ήδη αρνητικό κλίμα. Οι πιέσεις εξαπλώνονται σε ολόκληρο το οικοσύστημα των ψηφιακών νομισμάτων, από τα θεωρητικά σταθερά stablecoins μέχρι το Bitcoin και τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα (altcoins), ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα περιορίζεται αισθητά.

Οι άλλοτε φανατικοί των crypto αναζητούν διέξοδο

Ενδεικτική της απογοήτευσης που επικρατεί είναι μια πρόσφατη συζήτηση μεταξύ νεαρών επαγγελματιών στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι πρότειναν στους φίλους τους που παραμένουν προσκολλημένοι στα κρυπτονομίσματα να αναζητήσουν διαφορετικές ασχολίες.

Μεταξύ των χιουμοριστικών προτάσεων ήταν να συλλέξουν πραγματικά νομίσματα και από τις 50 αμερικανικές πολιτείες ή ακόμη και να διασχίσουν την πόλη περπατώντας ανάποδα. Κάποιος υποστήριξε ότι ακόμη και η ατελείωτη περιήγηση στις αρνητικές ειδήσεις του X είναι προτιμότερη από τη συνεχή παρακολούθηση της τιμής του Bitcoin.

Αρκετοί από τους άλλοτε ένθερμους υποστηρικτές των ψηφιακών νομισμάτων έχουν ήδη στραφεί σε άλλες επενδυτικές επιλογές.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στη δυνατότητα της τεχνολογίας να αυξήσει την παραγωγικότητα και την επιχειρηματική κερδοφορία, παρά τις πρόσφατες αναταράξεις στον κλάδο.

Άλλοι στρέφονται στις αγορές προβλέψεων, πραγματοποιώντας συναλλαγές που συνδέονται με την έκβαση εκλογικών αναμετρήσεων ή την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων.

Μαζικές ρευστοποιήσεις και απώλειες

Η εικόνα στα υπόλοιπα μεγάλα κρυπτονομίσματα είναι εξίσου απογοητευτική. Το Ether έχει απολέσει περισσότερο από το 60% της αξίας του από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ το Solana έχει υποχωρήσει κατά περίπου δύο τρίτα.

Η παρατεταμένη πτώση αντανακλάται πλέον ξεκάθαρα και στις κινήσεις των επενδυτών. Τόσο όσοι είχαν ποντάρει στην άνοδο των τιμών όσο και εκείνοι που διατηρούσαν πτωτικές θέσεις εμφανίζουν αυξανόμενη κόπωση.

Μέσα στον Νοέμβριο, οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι μετέφεραν περισσότερα από 700.000 Bitcoin στα πέντε μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, συχνά αποδεχόμενοι σημαντικές ζημίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της CryptoQuant, σε πρόσφατη ημερήσια καταγραφή μόλις το 2,5% των Bitcoin που μεταφέρθηκαν από τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών εμφάνιζε κέρδη, έναντι περίπου 60% στα μέσα Οκτωβρίου. Πρόκειται για το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2021.

Η κρίση εμπιστοσύνης και οι πιέσεις στη Wall Street

Η επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές έχει εντείνει τις πιέσεις στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Στο πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων, ο S&P 500 κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες 8,6%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση του τεχνολογικού Nasdaq 100.

Ο αρχικός ενθουσιασμός για τη δημόσια εγγραφή της Anthropic έδωσε τη θέση του σε νέες ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και το υπέρογκο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Αντι Μπερ, διευθύνων σύμβουλος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην GSR, αποδίδει τη μείωση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου στην προοπτική νέων αυξήσεων των επιτοκίων από τη Fed, στην εξασθένηση του ενθουσιασμού μετά την εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο και στα διαδοχικά προβλήματα του τεχνολογικού κλάδου.

Το Bitcoin, όπως επισημαίνει, ακολουθεί την ευρύτερη τάση των αγορών, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει και τις δικές του ιδιαίτερες προκλήσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά στη συμπεριφορά των επενδυτών. Εκείνοι που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν κάθε πτώση ως ευκαιρία αγοράς εμφανίζονται πλέον περισσότερο απρόθυμοι να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια στα κρυπτονομίσματα, προτιμώντας να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους για άλλες επενδυτικές ευκαιρίες.