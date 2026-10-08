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Τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση (100) και την Πυροσβεστική (199).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας.
Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώνει ότι λόγω των εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με το 112.
Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:
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- ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213
- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636
- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635
- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498
- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632
- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067
- ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831, 6952000630
- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197, 6952000634
- ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170, 6952000633
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163, 6952000641
- ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835, 6952000513
- ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987, 6952000638
- ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328, 6952000517
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