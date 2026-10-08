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Τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση (100) και την Πυροσβεστική (199).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας.

Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώνει ότι λόγω των εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με το 112.

Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:

ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831, 6952000630 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197, 6952000634 ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170, 6952000633 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163, 6952000641 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835, 6952000513 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987, 6952000638 ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328, 6952000517



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