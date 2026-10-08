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Ο επικεφαλής στρατηγικής αγορών σε επενδυτική τράπεζα του Λονδίνου προειδοποιεί τους επενδυτές ότι το ράλι των μετοχών που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να έχει ημερομηνία λήξης, με την αναστροφή του να προκαλεί τη σοβαρότερη χρηματιστηριακή αναταραχή από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι μετοχές έχουν κινηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παγκοσμίως φέτος, καθώς η αισιοδοξία για τις τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές AI έχει ενισχύσει τη ζήτηση. Ωστόσο, ο Joachim Klement της Panmure Liberum εκτιμά ότι το συγκεκριμένο επενδυτικό αφήγημα μπορεί να καταρρεύσει ακόμη και μέσα στο 2027, προκαλώντας απότομη πτώση στις αγορές.

«Η βασική μου πεποίθηση είναι ότι η φούσκα της AI είτε θα σκάσει το 2027 είτε το 2028, δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα δύο χρόνια», δήλωσε ο Klement. Όπως εξηγεί, τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα των hyperscalers έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί, ενώ το κόστος δανεισμού αυξάνεται γρήγορα και γίνεται ολοένα πιο δυσβάσταχτο για τις εταιρείες αυτές.

Βαριές απώλειες για S&P 500 και Stoxx 600

Η πρόβλεψη του Klement για τον S&P 500 στο τέλος του 2027 βρίσκεται στις 5.000 μονάδες, επίπεδο που συνεπάγεται πτώση περίπου 36% από τα σημερινά επίπεδα. Πρόκειται με διαφορά για την πιο απαισιόδοξη εκτίμηση μεταξύ επτά ακόμη στρατηγικών αναλυτών που παρακολουθεί το Bloomberg, οι οποίοι κατά μέσο όρο βλέπουν περιθώριο ανόδου περίπου 14%.

Για τον ευρωπαϊκό Stoxx 600, ο Klement προβλέπει υποχώρηση στις 430 μονάδες, δηλαδή περισσότερο από 30% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο στρατηγικός αναλυτής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στη UBS πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των πρώτων που προβλέπουν το τέλος του τρέχοντος bull market.

Μάλιστα, μόλις στα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμούσε ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να φτάσει στις 8.300 μονάδες μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Πληθωρισμός και ακριβότερος δανεισμός απειλούν την AI

Η αλλαγή στάσης του αντανακλά την ανησυχία ότι ο επίμονος πληθωρισμός και η συνακόλουθη αύξηση του κόστους δανεισμού που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων μπορεί να ανακόψουν την εκρηκτική ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάλογη προειδοποίηση διατύπωσε αυτή την εβδομάδα και ο επικεφαλής επενδύσεων της Temasek International, Rohit Sipahimalani, χαρακτηρίζοντας την αναστροφή του AI trade έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για τις παγκόσμιες αγορές το 2027.

Οι επενδύσεις των hyperscalers σε data centers το 2026 αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν σε σχέση με πέρυσι και να φτάσουν τα 713 δισ. δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bloomberg Intelligence. Το ποσό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω την επόμενη χρονιά, αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Οι τεράστιες αυτές επενδύσεις έχουν στηρίξει σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις για την κερδοφορία των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

«Είναι μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι επικεντρώνονται σε ένα και μόνο πράγμα, και αυτό είναι τα κέρδη, ιδιαίτερα τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών», ανέφερε ο Klement. «Και χρησιμοποιούν αυτή την ιστορία για να δικαιολογήσουν κάθε μακροοικονομικό, πιστωτικό ή οποιοδήποτε άλλο αντίθετο άνεμο μπορεί να εμφανιστεί».

Από την άλλη πλευρά, στρατηγικοί αναλυτές της Citigroup εκτιμούν ότι τα ισχυρά εταιρικά κέρδη του 2027 μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω άνοδο των παγκόσμιων μετοχών, παρά τα υψηλότερα επιτόκια και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

«Μπορεί να προειδοποιώ νωρίς»

Ο Klement αναγνωρίζει ότι η απαισιόδοξη πρόβλεψή του μπορεί να αποδειχθεί πρόωρη. Παραμένει, μάλιστα, ο πιο αισιόδοξος μεταξύ των στρατηγικών αναλυτών που παρακολουθεί το Bloomberg για τον Stoxx 600 έως το τέλος του 2026, προβλέποντας άνοδο περίπου 10% για τον ευρωπαϊκό δείκτη.

«Αρχίζω να ανησυχώ τους ανθρώπους σήμερα για κάτι που πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί σε έξι έως εννέα μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό δεν προτείνει στους πελάτες του να πουλήσουν άμεσα τις μετοχές τους. Αντίθετα, τους καλεί να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να εντοπίσουν εγκαίρως την έναρξη μιας μεγάλης χρηματιστηριακής πτώσης.

Το όριο των 200 ημερών

Η βασική του σύσταση είναι να περάσουν σε πλήρως αμυντική στάση εφόσον ο S&P 500 υποχωρήσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Ο συγκεκριμένος τεχνικός δείκτης υπολογίζει τη μέση τιμή κλεισίματος του δείκτη και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μακροπρόθεσμων τάσεων της αγοράς.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Klement προτείνει την επιλογή αμυντικών κλάδων, όπως οι εταιρείες τροφίμων, καπνού και φαρμακευτικών προϊόντων.

«Αυτό που λέω στους ανθρώπους είναι ότι τώρα είναι η στιγμή να προετοιμαστούν», ανέφερε. «Τώρα είναι η στιγμή να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που η αγορά εισέλθει σε bear market».

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