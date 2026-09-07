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Την πλήρη εικόνα για τα αίτια της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom το Σάββατο στην Τανάγρα, στη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 καλείται να συνθέσει τώρα η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, καθώς οι συνομιλίες των δύο άτυχων χειριστών με τον Πύργο Ελέγχου, το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό από τις δεκάδες κάμερες στο airshow, αλλά και η περισυλλογή των συντριμμιών του μοιραίου αεροσκάφους εκτιμάται πως θα αποτυπώσουν την κατάσταση του μαχητικού τις τελευταίες στιγμές, πριν την συντριβή του.

Συνάδελφοί τους από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης βιώνουν βαριά την απώλεια των δύο πολύ έμπειρων χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας, του 40χρονου Εμπισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Σμηναγού, Δημητρίου Πέτρου, ενώ θρήνος επικρατεί στις γενέτειρές του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποχαιρετίσουν οι οικείοι τους τους δύο άτυχους χειριστές, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα πληθαίνουν αναφορικά με τους λόγους της συντριβής του βομβαρδιστικού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς στρατιωτικές πηγές μεταδίδουν ότι το αεροσκάφος είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο.

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.

Δεν τίθεται, δηλαδή, θέμα «παλαιότητας», όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

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