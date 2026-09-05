Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Βαρύ πένθος στην Πολεμική Αεροπορία για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε στις 14:55, περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, ενώ συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Athens Flying Week.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού.

«Ήταν ένας άγγελος»

«Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!»: Με αυτή την ανάρτηση ο δήμαρχος Β.Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης, μετέφερε τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας των Πράμαντων για τον άδικο χαμό του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που έχασε τη ζωή του μετά τη συντριβή του Phantom.

Ο κ. Βαΐτσης συγκλονισμένος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λέγοντας πως: «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό…».

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος και στο χωριό του πατέρα του το Πολυστάφυλο Πρέβεζας. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μίλησε για θρήνο σε όλη την περιοχή. «Ήταν ένας άγγελος…, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή…» υπογράμμισε και αποκάλυψε ακόμη μια θλιβερή πτυχή της τραγωδίας. Ο σμηναγός, το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων όπου ζουν οι γονείς του, επρόκειτο να βαφτίσει την 5 μηνών κορούλα του.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο έως και τη Δευτέρα για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του F-4E Phantom II.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν περίπου στις 3 το μεσημέρι, στη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Οι Αρχές δεν είχαν καμία μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Στο σημείο της συντριβής, όπου ξέσπασε αμέσως φωτιά, επιχείρησαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο και ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο.

Διαβάστε ακόμη

Συντάξεις: H Eυρώπη αυξάνει τα όρια, η Ελλάδα αντέχει… μέχρι νεωτέρας