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Ένα ιδιαίτερο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness πέτυχε η Σαντορίνη, μετατρέποντας ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα σε αφορμή για μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Συνολικά 370 άνθρωποι συμμετείχαν σε μια μαζική γευσιγνωσία με πρωταγωνιστή το λεοντόψαρο, το εισβολικό θαλάσσιο είδος που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο και προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις του στη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026 στον χώρο Santo 1911, στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, συνδυάζοντας τη γαστρονομία με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Όπως γνωστοποίησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα GuardIAS, το οποίο ασχολείται με τις προκλήσεις που δημιουργούν τα εισβολικά ξενικά είδη στα οικοσυστήματα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το λεοντόψαρο (Pterois miles), ένα είδος που έχει εξαπλωθεί στα νερά της Μεσογείου και αποτελεί απειλή για την ισορροπία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αντί, ωστόσο, να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως πρόβλημα, οι διοργανωτές επέλεξαν να αναδείξουν τις δυνατότητες αξιοποίησής του στη μαγειρική, προωθώντας παράλληλα την ενημέρωση γύρω από τις επιπτώσεις της παρουσίας του.

Από την περιβαλλοντική απειλή στο παγκόσμιο ρεκόρ

Η συμμετοχή ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς ο στόχος για τη διεκδίκηση του ρεκόρ είχε οριστεί στα 250 άτομα. Τελικά, 370 συμμετέχοντες έδωσαν το «παρών», δοκιμάζοντας τουλάχιστον τρεις διαφορετικές συνταγές με βασικό συστατικό το λεοντόψαρο.

Η γευσιγνωσία προσέφερε την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν ένα ψάρι που, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του στο θαλάσσιο οικοσύστημα, μπορεί να αποκτήσει θέση στη γαστρονομία.

Η μεγάλη ανταπόκριση ανέδειξε και μια διαφορετική προσέγγιση στην περιβαλλοντική ενημέρωση: αντί για μια συμβατική εκδήλωση ευαισθητοποίησης, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε άμεση επαφή με το ζήτημα μέσα από τη γεύση και τη δημιουργική μαγειρική.

Σεφ, αλιείς και επιστήμονες σε κοινή δράση

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν διακεκριμένοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες της εστίασης, αλιείς, εκπρόσωποι οργανισμών και κάτοικοι της Σαντορίνης.

Οι γαστρονομικές δημιουργίες που παρουσιάστηκαν ανέδειξαν τις δυνατότητες του λεοντόψαρου ως πρώτης ύλης, αποδεικνύοντας ότι ένα είδος που επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να αποκτήσει εμπορικό και γαστρονομικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, επαγγελματιών και τοπικής κοινωνίας. Η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, σε συνδυασμό με την εμπειρία των αλιέων και τη δημιουργικότητα των σεφ, παρουσιάστηκε ως ένας τρόπος αντιμετώπισης των προκλήσεων που δημιουργούν τα ξενικά είδη.

Το βασικό μήνυμα ήταν ότι η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας δεν περιορίζεται στην επιστημονική έρευνα, αλλά μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητα, την τοπική οικονομία και τη γαστρονομική καινοτομία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσική στον υπαίθριο χώρο του Santo 1911, δίνοντας εορταστικό χαρακτήρα σε μια πρωτοβουλία που κατάφερε να συνδυάσει την περιβαλλοντική δράση με τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Το εγχείρημα της Σαντορίνης έστειλε έτσι ένα ευρύτερο μήνυμα: ακόμη και μια απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα μπορεί, μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα, να αποτελέσει αφετηρία για νέες λύσεις.