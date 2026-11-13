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Στη στροφή της Σαντορίνης προς ένα νέο τουριστικό μοντέλο, που δεν περιορίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες και στα διάσημα ηλιοβασιλέματα, αναφέρεται ο βρετανικός Independent. Το δημοσίευμα αναδεικνύει τη γαστρονομία, το κρασί και την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού ως βασικούς πυλώνες της προσπάθειας προσέλκυσης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με ιδιαίτερη έμφαση στις αυθεντικές εμπειρίες και στην ανάδειξη της Σαντορίνης πέρα από την καθιερωμένη τουριστική της εικόνα.

Η Σαντορίνη επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες, αναδεικνύοντας τη γαστρονομία και την οινική της παράδοση ως βασικά στοιχεία της τουριστικής της ταυτότητας.

Τον Οκτώβριο, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) διοργάνωσε φόρουμ για τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, με επίκεντρο την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας των δύο νησιών και την προβολή της ποικιλίας εμπειριών που μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες τους.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε ότι αποτελεί προτεραιότητα η προσέλκυση τουριστών στα δημοφιλή ελληνικά νησιά για περισσότερους μήνες του χρόνου, τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Greek City Times.

«Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επιτυχία θα φτάσει σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή και σε κάθε εποχή του χρόνου», ανέφερε ο Φιορεντίνος.

Σήμερα, σχεδόν οι μισές διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη Σαντορίνη συγκεντρώνονται συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στοιχείο που αναδεικνύει την έντονη εποχικότητα του τουρισμού στο νησί.

Η Σαντορίνη ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια ψηφιακή εκστρατεία με 32 σύντομα βίντεο, τα οποία θα προβάλλουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, μαθήματα κεραμικής, μαγειρική και διαδικασίες παραγωγής τοπικών τροφίμων.

Στόχος είναι να διευρυνθεί η διεθνής εικόνα του νησιού, πέρα από τα διάσημα ηλιοβασιλέματα και τις εκκλησίες με τους γαλάζιους τρούλους, που αποτελούν διαχρονικά τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολά του.

Η είσοδος της Σαντορίνης στον οδηγό Michelin

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο οδηγός Michelin συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τη Σαντορίνη στις 20 Οκτωβρίου, με τέσσερα εστιατόρια που διαθέτουν αστέρια.

Πρόκειται για το Lycabettus, με δύο αστέρια, το Lauda και το Botrini’s Santorini, με ένα αστέρι το καθένα, στην Οία, καθώς και το Selene, με ένα αστέρι, στα Φηρά.

Όπως αναφέρει ο οδηγός:

«Διαμορφωμένη από το ηφαιστειακό της έδαφος και περιτριγυρισμένη από τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, η κουζίνα της Σαντορίνης είναι στενά συνδεδεμένη με τη γη και το φυσικό της περιβάλλον.

Εμβληματικά τοπικά προϊόντα, όπως τα ντοματάκια Σαντορίνης, η κίτρινη φάβα και τα κρασιά από Ασύρτικο, διαμορφώνουν μια γαστρονομική ταυτότητα που δίνει έμφαση στην καθαρότητα των γεύσεων και στην έντονη αίσθηση του τόπου.

Το νησί προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα, εντυπωσιακά τοπία και μια κουζίνα που βασίζεται στην απλότητα, τη φρεσκάδα και τις εξαιρετικές πρώτες ύλες».

Το Ασύρτικο και η ιδιαίτερη οινική παράδοση

Η Σαντορίνη κατέχει ήδη ξεχωριστή θέση στον κόσμο του κρασιού, χάρη στον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας των αμπελιών της και στις γηγενείς ποικιλίες της.

Ιδιαίτερα γνωστή είναι η «κουλούρα», η χαρακτηριστική τεχνική διαμόρφωσης των αμπελιών σε σχήμα καλαθιού, καθώς και το Ασύρτικο, η ντόπια λευκή ποικιλία σταφυλιού που έχει συνδεθεί με την οινική ταυτότητα του νησιού.

Η ανάδειξη αυτής της παράδοσης αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας διαφοροποίησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

«Η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι δύο παγκόσμια brands που έχουν ακόμη πολλές ιστορίες να αφηγηθούν», δήλωσε ο Ανδρέας Φιορεντίνος.