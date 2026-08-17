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Για δεκαετίες το ελληνικό σχολείο (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) λειτουργούσε με ένα εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο ανά μάθημα, το ίδιο για όλους τους μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τη νέα σχολική χρονιά 2026-27 και κυρίως από το 2027-28 αυτό αλλάζει.

Eρχεται το «Πολλαπλό Βιβλίο», δηλαδή για το ίδιο μάθημα θα υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα βιβλία για να διαλέξει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής ποιο θα διδάξει. Αυτά τα βιβλία είναι έτοιμα και ήδη από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου οι δάσκαλοι και οι καθηγητές όλων των σχολείων της χώρας ψήφισαν ποιο θέλουν να μοιραστεί στους μαθητές της τάξης τους για να το χρησιμοποιούν, ενώ τα υπόλοιπα (που δεν ήταν η πρώτη επιλογή τους) παραμένουν διαθέσιμα ψηφιακά ως πρόσθετες πηγές διδασκαλίας.

Προφανώς δεν μιλάμε για μία ακόμη αλλαγή σχολικών βιβλίων, αλλά για μια τεράστια, σύνθετη και δύσκολη επιχείρηση που φιλοδοξεί να αλλάξει τόσο τον τρόπο με τον οποίο θα διδάσκονται οι περίπου 1,25 εκατομμύριο μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και αυτόν με τον οποίο θα διδάσκουν οι χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές, χωρίς αυτό να αφήνει αδιάφορους τους γονείς, στον βαθμό που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με το διάβασμα στο σπίτι.

Η αλλαγή έχει ήδη περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Σε πρώτη φάση έχουν εγκριθεί 440 βιβλία τα οποία περιλαμβάνονται σε 240 πακέτα που αφορούν όλα τα μαθήματα από την Α’ Δημοτικού έως την Α’ Λυκείου. Η Β’ και η Γ’ Λυκείου δεν εξαιρούνται από τη μεταρρύθμιση, αλλά η διαδικασία για τις δύο αυτές τάξεις βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής στην τάξη έχει δύο ορόσημα:

Το σχολικό έτος 2026-2027 που ξεκινάει σε περίπου τέσσερις εβδομάδες είναι το έτος της ψηφιακής εφαρμογής και της μεγάλης προετοιμασίας. Το νέο υλικό γίνεται διαθέσιμο ψηφιακά, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με αυτό και ταυτόχρονα πρέπει να οργανωθεί η εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση εκτύπωσης και διανομής. Η παραγωγή σχολικών βιβλίων απαιτεί περίπου 14 μήνες, γι’ αυτό και οι επιλογές έγιναν τόσο νωρίς. Το σχολικό έτος 2027-2028, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα φτάσουν τα νέα επιλεγμένα βιβλία στα σχολεία και το σύστημα θα δοκιμαστεί πλέον σε πραγματικές συνθήκες στα θρανία.

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