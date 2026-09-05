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Μειώσεις τιμών που ξεκινούν από 5% και φτάνουν έως και το 36% σε συνολικά 405 κωδικούς σχολικών ειδών εφαρμόζονται από τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι οικογένειες μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις αγορές της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο μέσος όρος των εκπτώσεων διαμορφώνεται περίπου στο 12%. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς ενόψει του πρώτου κουδουνιού και οι γονείς αρχίζουν να υπολογίζουν το πραγματικό κόστος της φετινής σχολικής λίστας. Παρά τις προσφορές και τις εκπτώσεις, το συνολικό ποσό που καλούνται να διαθέσουν οι οικογένειες παραμένει αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με πριν από λίγα χρόνια.

Οι ανατιμήσεις της τελευταίας πενταετίας

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν με σαφήνεια τη μεταβολή των τιμών. Η γραφική ύλη και τα είδη σχεδίου κοστίζουν πλέον σχεδόν 12% περισσότερο σε σχέση με το 2020, ενώ στα εκπαιδευτικά βιβλία η σωρευτική αύξηση της ίδιας περιόδου φτάνει το 8,6%.

Μάλιστα, μόνο μέσα στους πρώτους επτά μήνες του 2026, στην κατηγορία των εκπαιδευτικών βιβλίων καταγράφεται αύξηση της τάξης του 3,6%. Αντίθετα, στη γραφική ύλη οι τιμές εμφανίζουν φέτος μεγαλύτερη σταθερότητα, χωρίς ωστόσο αυτό να αναιρεί τη σημαντική άνοδο που έχει προηγηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πόσο στοιχίζει η λίστα για δύο παιδιά

Στην πράξη, ο τελικός λογαριασμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία των παιδιών, το σχολικό επίπεδο αλλά και από το κατά πόσο οι γονείς επιλέγουν επώνυμα ή οικονομικότερα προϊόντα.

Για μια οικογένεια με δύο παιδιά στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, η αγορά της πλήρους γκάμας των απαραίτητων σχολικών ειδών υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 200-240 ευρώ.

Η σχετική λίστα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και περιλαμβάνει από σχολικές τσάντες και κασετίνες μέχρι τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, φωτοτυπικό χαρτί, καλύμματα βιβλίων, μολύβια, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, γόμες, ξύστρες και διορθωτικά. Σε αυτά προστίθενται είδη χειροτεχνίας και αρχειοθέτησης, προϊόντα για το κολατσιό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και εκπαιδευτικά μουσικά όργανα.

Στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αντίθετα, η λίστα συνήθως περιορίζεται και μαζί της υποχωρεί και το αρχικό κόστος. Για έναν μαθητή αυτών των βαθμίδων η σχετική δαπάνη εκτιμάται περίπου στα 50-80 ευρώ.

Οι υπολογισμοί αυτοί αφορούν κυρίως επώνυμα προϊόντα. Η επιλογή private label ή γενικότερα φθηνότερων κωδικών μπορεί να μειώσει αισθητά τον λογαριασμό, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στο μισό.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας σημαντικός αστερίσκος: στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά βιβλία, ελληνικά ή ξενόγλωσσα, ούτε τα σχολικά βοηθήματα, τα οποία μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη συνολική επιβάρυνση.

Οι παράπλευρες δαπάνες

Το πραγματικό κόστος της επιστροφής στα θρανία δεν περιορίζεται στη σχολική λίστα. Αντίθετα, για πολλές οικογένειες η συγκεκριμένη δαπάνη είναι μόνο η αρχή.

Αθλητικές φόρμες, παπούτσια, ρούχα και ολοένα συχνότερα προϊόντα τεχνολογίας προστίθενται στο καλάθι των αγορών, δημιουργώντας έναν δεύτερο λογαριασμό γύρω από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Πρόκειται για παράπλευρες δαπάνες που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό κόστος του back to school, ιδιαίτερα για οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ένας καταναλωτής εξασφαλίσει σημαντικές μειώσεις σε μέρος της σχολικής λίστας, δεν είναι βέβαιο ότι θα δει αντίστοιχη μείωση στη συνολική επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Μεγάλες οι αποκλίσεις στις τιμές

Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διατίθεται στην αγορά προσφέρει σημαντικά περιθώρια επιλογής, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστιες αποκλίσεις στις τελικές τιμές.

Ελληνικά και εισαγόμενα προϊόντα, από ευρωπαϊκές αγορές αλλά και από την Κίνα και την Τουρκία, απευθύνονται σε διαφορετικά βαλάντια, με ανάλογες διαφοροποιήσεις τόσο στην ποιότητα και στα χαρακτηριστικά όσο και στην τελική τιμή.

Μια σχολική τσάντα, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει από 15 ευρώ και να φτάνει ακόμη και τα 100 ευρώ. Το κλασικό μπλε τετράδιο των 50 φύλλων ξεκινά από περίπου 0,35 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 2,50 ευρώ για πιο ιδιαίτερα ή επώνυμα προϊόντα.

Στα τετράδια μαθηματικών, οι τιμές κυμαίνονται από 0,69 έως 2,50 ευρώ, ενώ στα τετράδια έκθεσης από 0,69 έως 2,30 ευρώ. Ένα σπιράλ δύο θεμάτων ξεκινά περίπου από 1 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 4,99 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφονται στα μπλοκ ακουαρέλας, όπου οι τιμές κινούνται από 2,25 έως 15 ευρώ. Ένα σετ 12 μαρκαδόρων κοστίζει από περίπου 2,50 έως 10 ευρώ, ενώ οι απλές κασετίνες ξεκινούν από 3 ευρώ και οι γεμάτες μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 40 ευρώ.

Ένα πακέτο 12 απλών μολυβιών κοστίζει κατά μέσο όρο 4 ευρώ, τα στυλό διαρκείας κινούνται περίπου στα 2-3 ευρώ, τα μηχανικά μολύβια από 1,39 έως 15 ευρώ, ενώ οι γόμες και οι ξύστρες ξεκινούν από 0,20 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 ευρώ.

Οι μεγάλες αυτές αποκλίσεις εξηγούν γιατί δύο οικογένειες με ακριβώς την ίδια σχολική λίστα μπορεί τελικά να πληρώσουν εντελώς διαφορετικά ποσά, ανάλογα με τις επιλογές τους.

Μια αγορά 160-180 εκατ. ευρώ

Γύρω από τη σχολική λίστα στήνεται κάθε Σεπτέμβριο μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές μάχες της χρονιάς.

Περίπου 3.500 μεγάλα και μικρότερα βιβλιοχαρτοπωλεία σε ολόκληρη τη χώρα, πολυκαταστήματα, αλυσίδες παιχνιδιών και τεχνολογίας, σούπερ μάρκετ αλλά και μεγάλες αλυσίδες οικιακού εξοπλισμού διεκδικούν μερίδιο από μια αγορά, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι και φέτος θα κινηθεί στην περιοχή των 160-180 εκατ. ευρώ.

Οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θεωρούνται οι κρισιμότερες για τον κλάδο. Παραδοσιακά, περίπου το 30%-40% του συνολικού τζίρου των σχολικών ειδών πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, όταν οι τελικές σχολικές λίστες φτάνουν στα χέρια γονέων και μαθητών.

Η ακρίβεια έχει καταστήσει την τιμή ακόμη σημαντικότερο παράγοντα στις αγοραστικές αποφάσεις και έχει οξύνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι ανάγκες των παιδιών δύσκολα μπορούν να περιοριστούν δραστικά, γι’ αυτό και οι άνθρωποι της αγοράς δεν αναμένουν σημαντική υποχώρηση της ζήτησης.

Αυτό που αλλάζει κυρίως είναι η αγοραστική συμπεριφορά. Οι οικογένειες κάνουν περισσότερη έρευνα αγοράς, συγκρίνουν συστηματικότερα τιμές, αναζητούν προσφορές και στρέφονται ολοένα περισσότερο σε οικονομικότερους κωδικούς.

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