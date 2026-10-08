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Την αθώωση των δυο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία (6-1) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δυο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Το δικαστήριο με την απόφασή του αυτή δεν έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δυο κατηγορούμενων.

Η υπό εκδίκαση υπόθεση αφορά στον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό του σκάφος για ψάρεμα. Αργότερα βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες και στοιχεία που έδειχναν ότι στην περιοχή είχε υπάρξει περιστατικό με άλλο αλιευτικό σκάφος.

Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν δύο επαγγελματίες ψαράδες, αδέλφια, οι οποίοι δικάστηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια να τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του.

Κατά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Η δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο όπου βρισκόταν ο Σήφης Βαλυράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσιάστηκαν μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι είχαν δει ή αντιληφθεί περιστατικό διαπληκτισμού στη θάλασσα. Χαρακτηριστική ήταν κατάθεση μάρτυρα τον Ιανουάριο του 2026, ο οποίος περιέγραψε ότι είχε δει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη να βγαίνει στη θάλασσα και μίλησε για περιστατικό διαπληκτισμού με αλιευτικό σκάφος.

Παράλληλα, στη δίκη εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στην παρουσία των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή, τα οχήματα και τις κινήσεις τους εκείνη την ημέρα, καθώς και τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντός τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι τα τραύματα που έφερε ο Σ. Βαλυράκης παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και όχι σε ένα απλό θαλάσσιο ατύχημα. Στη διάρκεια της δίκης εξετάστηκε εκτενώς το είδος και η προέλευση των τραυμάτων στη σορό του θύματος με τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Βαλυράκη, να καταθέτει με βεβαιότητα στο δικαστήριο και υποστήριξε ότι ο σύζυγός της δεν πέθανε από ατύχημα αλλά δολοφονήθηκε.

Τι είχε προτείνει ο εισαγγελέας

Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, Παν. Ηλιόπουλος, είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται. «Από όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι εκείνη την ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε από το λιμάνι της Ερέτριας και βρέθηκε στο σημείο Πεζονήσι και Αγία Τριάδα. Αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη οι κατηγορούμενοι και τα δυο σκάφη μείωσαν ταχύτητα και διαπληκτίστηκαν. Ενεργήθηκαν επικίνδυνοι ελιγμοί γύρω από το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και ακολούθησε κυματισμός. Το σκάφος Βαλυράκη ήταν με κινητήρα αναμμένο. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα στον Βαλυράκη, τον έπληξε στο πάνω μέρος του σώματός του με αποτέλεσμα την πτώση του στο νερό. Τον χτύπησε με το κοντάρι δυο με τρεις φορές», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του την οποία τελικά σήμερα δεν υιοθέτησε το δικαστήριο.

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