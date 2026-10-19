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Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου για να αποχαιρετίσουν την Μπέτυ Βαλάση, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως «Λωξάντρα» από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της έπασχε από άνοια και διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Η πολιτική κηδεία ξεκίνησε στις 11:30, ωστόσο από νωρίς ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται τα οικεία της πρόσωπα, γεμίζοντας με στεφάνια τον χώρο. Ο γιος της Νικόλας Μινισσάλι έδωσε το παρών κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια του, φανερά συγκινημένος.

Ο ίδιος έβγαλε και λόγο κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που δέχτηκε από τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το ΚΚΕ όσον αφορά στη φροντίδα της μητέρας του: «Την είχα 1,5 χρόνο άρρωστη, σταμάτησε να τρώει, είχε φτάσει 42 κιλά. Ένιωθα ότι έφευγε. Μια μέρα πήρα τηλέφωνο τον Μήτσο (Δημήτρη Κουτσούμπα), δεν τον ήξερα, δεν είχα ξαναμιλήσει μαζί του. Του είπα ποιος είμαι και του είπα αν θέλει να δει τελευταία φορά τη φιλενάδα του πριν τη χάσει, ας έρθει να τη δει. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ήθελα να τον περιποιηθώ. Δεν ήξερα τι να περιμένω… Άνοιξε η πόρτα και να σου ο Μήτσος και ο Μήτσος ο Γόντικας. Καθίσαμε και δεν ήξερα πώς να οτν φωνάζω. Το κατάλαβε, με κοίταξε στα μάτια και μου λέει “οι φίλοι μοι με φωνάζουν Μήτσο”», εξομολογήθηκε, γεγονός που τον άφησε άφωνο.

«Με ρώτησαν αν χρειάζομαι κάτι», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Νικόλας Μινισσάλι, συμπληρώνοντας πως στην αρχή αρνήθηκε αλλά έπειτα ζήτησε έναν φυσικοθεραπευτή για την ηθοποιό και την επόμενη ημέρα ήταν εκεί.

Από τους πρώτους που κατέφθασαν στον ναό είναι ο Θοδωρής Κατσαφάδος και η κόρη του Μαριλού Κατσαφάδου, ο Νίκος Σοφιανός, η Άννα Φόνσου και η Μαίρη Βιντιάδου. Ακολούθησαν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Σεμίνα Διγενή, καθώς και πολλά ακόμη πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής αλλά και της πολιτικής.