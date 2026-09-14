Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με χειροκροτήματα και υπό τον ήχο των μεγάλων επιτυχιών του, ο κόσμος αποχαιρετά τον αγαπημένο καλλιτέχνη, Γιώργο Μαζωνάκη, στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, σήμερα στη 1 το μεσημέρι.

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, παρίστανται ήδη στην Αγία Τριάδα για την τελετή, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του.

Στις 12:00 αναμένεται να τελειώσει το λαϊκό προσκύνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς πρέπει να γίνει μια προετοιμασία ώστε να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ναό, όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία κι ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο αδόκητα χαμένος τραγουδιστής. Πολύ πριν την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά κι υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό ίνδαλμά του και κατά τη μακρά διάρκεια της αναμονής περίσσεψαν τα σχόλια θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.

Μαριάννα Λάτση: «Θα είναι εδώ πάντα, κοντά μας»

Η Μαριάννα Λάτση τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τελευταίο «αντίο». «Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του» είπε και πρόσθεσε: «Θα είναι εδώ πάντα, κοντά μας, για εμάς και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν ακόμα. Ήταν ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη που το σύστημα Υγείας δεν μπόρεσε να σώσει τον καλλιτέχνη: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες» και πρόσθεσε: «Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά».

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Νίκαιας

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ανακοινώνεται ότι λόγω της επικείμενης τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Γεωργίου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας και εν συνεχεία της ταφής στο Γ΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Μέχρι την ολοκλήρωση των δύο τελετών αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

Επιπλέον, από τις 10:00 το πρωί και μέχρι το τέλος των δύο τελετών πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr