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Την Δευτέρα στις 13:00 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο δημοφιλής καλλιτέχνης που άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell και διεκομίσθη νεκρός στο νοσοκομείο «Ελπίς», θα ταφεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γεννηθεί στη Νίκαια, μια λαϊκή γειτονιά για την οποία περηφανευόταν και ανέφερε συχνά και στα τραγούδια του.
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