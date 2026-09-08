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Από τη Ρώμη περνά η περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού στόλου, καθώς υπογράφεται σήμερα η Εφαρμοστική Ρύθμιση για την πρόσκτηση δύο φρεγατών FREMM, κλάσης Bergamini, δίνοντας συνέχεια στην αναβάθμιση της προβολής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, με τη σημερινή υπογραφή οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα, αλλά και το κόστος για την ένταξη των δύο φρεγατών στον ελληνικό στόλο, μετά από μια έντονη περίοδο διμερών χειρισμών και διαβουλεύσεων μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής πλευράς.

Όπως μετέδωσε το protothema.gr, η σημερινή εξέλιξη υπήρξε προϊόν συντονισμένων κινήσεων για παραπάνω από ένα χρόνο, αφού τόσο μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, όσο και «παίκτες» της Νοτιοανατολικής Μεσογείου επιχειρούσαν παράλληλα το ίδιο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποκτήσουν τις δύο φρεγάτες.

Εκπλήξεις στην συνέχεια

Την ίδια ώρα, η υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας ανοίγει το δρόμο προς την απόκτηση και άλλων πλοίων για τον ελληνικό πολεμικό στόλο από τη Ρώμη, καθώς το συμφωνηθέν πλαίσιο προβλέπει την πρόσκτηση 2 φρεγατών FREMM, κλάσης Bergamini συν άλλες δύο φρεγάτες στο μέλλον.

Αν και αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι επόμενες δύο φρεγάτες θα ήταν της ίδιας κλάσης, εντούτοις πληροφορίες θέλουν το Πεντάγωνο να ενδιαφέρεται μεν για δύο ακόμη φρεγάτες FREMM, χωρίς αναγκαστικά αυτές να είναι κλάσης Bergamini, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Σημειωτέον ότι η εξεύρεση μονάδων επιφανείας σε καλή κατάσταση, όντας αυτές ετοιμοπαράδοτες, είναι μια σύνθετη διαδικασία ιδίως για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου η ζήτηση είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το πρόγραμμα

Υπό αυτήν την έννοια, το ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από την συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto).

Ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας.

Κατά την συνάντηση μεταξύ του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο, θα υπογραφεί η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, παρουσία επίσης από ελληνικής πλευράς του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπεγράφησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά την συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις Τύπου των δύο Υπουργών.

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