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Συναγερμός σήμανε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου που φέρεται να έχει αποσταλεί από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φάκελος κρίθηκε ύποπτος από αστυνομικούς, καθώς ως παραλήπτης αναγραφόταν μόνο η διεύθυνση του υπουργείου, στην οδό Κανελλοπούλου 4, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ή υπηρεσία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος ενδέχεται να περιέχει άγνωστη σκόνη, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έχει μεταβεί αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής, ενώ ακολουθείται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας για τον έλεγχο του φακέλου και τη διαπίστωση του περιεχομένου του.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η φύση της ουσίας που ενδέχεται να βρίσκεται στο εσωτερικό του.