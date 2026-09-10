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Τρίτη συνεχόμενη αναβολή δόθηκε στον διαγωνισμό των 515,4 εκατ. ευρώ για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες και τα διαβατήρια ως προς το σκέλος της υποβολής ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους «μνηστήρες».

Η σημερινή (10/9) προθεσμία μεταφέρεται κατά έναν ακόμα περίπου μήνα, στις 12/10, ενώ το ίδιο είχε συμβεί νωρίτερα – φέτος, το καλοκαίρι- άλλες δύο φορές, μετά από αιτήματα της αγοράς για την καλύτερη προετοιμασία των εταιρειών που σκοπεύουν να διεκδικήσουν το μεγάλο έργο μέσω της συμμετοχής τους σε κοινοπραξίες, όπως και των φακέλων τους.

Το αρχικό deadline ήταν ορισμένο για τις 25/6, αλλά δόθηκε τότε η πρώτη παράταση για τις 27/7. Ακολούθησε η δεύτερη (για 10/9), τώρα η τρίτη (για 12/10) και κάπως έτσι από τα τέλη Ιουνίου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, προκύπτει ήδη μια καθυστέρηση περίπου 3,5 μηνών σε σχέση με την έναρξη της διαδικασίας.

Κάτι το οποίο δικαιολογείται τόσο από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σύνθετο, απαιτητικό και πολύ ακριβό έργο, όσο και από το ότι εκδηλώνεται ισχυρό ενδιαφέρον από ελληνικούς και ξένους ομίλους, πληροφορικής αλλά και εξειδικευμένους στη διαχείριση των εγγράφων ασφαλείας.

«Οι παρατάσεις δίνονται όταν το ζητάει η αγορά. Γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι, για την καλύτερη προετοιμασία τους…», ανέφεραν πηγές με γνώση της υπόθεσης και επιβεβαίωσαν την ύπαρξη νέας καταληκτικής ημερομηνίας για τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον mega διαγωνισμό διενεργεί το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε δύο φάσεις (α’ φάση, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Προεπιλογή, β’ φάση Διάλογος- Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών).

Εκ των πραγμάτων είναι νωρίς για να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για τη διαμόρφωση του τελικού αριθμού των σχημάτων που θα λάβουν μέρος.

Όπως έχει γράψει το newmoney, διαπιστώνονται μάλιστα ορισμένες ανατροπές σε επίπεδο συμμετοχών σε σύγκριση με τις υποψηφιότητες του προηγούμενου διαγωνισμού, ο οποίος είχε οδηγηθεί σε ματαίωση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προχωρούν οι συζητήσεις για τη συμμετοχή των Space Hellas και Nova ICT σε κοινοπραξία με τη βελγική Zetes και τη γαλλική Thales.

Παράλληλα, υπό διαμόρφωση φέρονται να βρίσκονται επίσης και τα σχήματα των OTE- Byte- Idemia και Uni Systems – Veridos και ένα τέταρτο γύρω από την Austria Card με την Toppan, χωρίς να θεωρείται κάτι οριστικό και επίσημο.

Το 2022, στο τελικό στάδιο είχαν περάσει οι κοινοπραξίες των Space Hellas-Zetes-Any, ΟΤΕ-Veridos Matsoukis-Byte, Thales-Uni Systems- Toppan.

Ορισμένες άλλες υποψηφιότητες είχαν μείνει εκτός και δεν αποκλείεται οι ίδιες εταιρείες να επανέλθουν (ανάμεσά τους οι Neurosoft και Inform Lykos- νυν AustriaCard, που είχαν κατέβει με «συμπαίκτες» αντίστοιχα τις Idemia και In Continu Et Services).

Επιπλέον, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cosmos Business Systems, Δημήτρης Δάφνης, αποκάλυψε το ενδιαφέρον του ομίλου του για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό των ψηφιακών ταυτοτήτων (προφανώς μέσω κοινοπραξίας), χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες – πόσο μάλλον σε ονόματα πιθανών «συμμάχων».

Ακούγονται και άλλα ονόματα πιθανών υποψηφίων, αλλά όπως σχολιάζουν πηγές που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία, επικρατεί αναμονή μέχρι να καταγραφεί επίσημα η εκδήλωση ενδιαφέροντος, είτε και η υποβολή προσφορών.

Οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού δέχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ερωτήσεις γύρω από διάφορα ζητήματα αλλά προς το παρόν κρίνεται πρόωρο να αποφανθεί κάποιος για το ποιοι και πόσοι θα «κατέβουν» τελικά για το έργο των 515,4 εκατ. ευρώ.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για το έργο «Προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), για την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών – Κάρτας Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Το έργο συμπεριλαμβάνεται στα μεγαλύτερα του ελληνικού Δημοσίου, καθώς το ανάδοχο σχήμα θα εξασφαλίσει μέσο ετήσιο έσοδο περίπου 50 εκατ. ευρώ για μία δεκαετία, άρα το μέγεθός του και μόνο εξηγεί τον έντονο ανταγωνισμό που αναπτύσσεται γύρω από τον νέο διαγωνισμό.

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