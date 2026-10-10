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Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις ελληνικές αρχές μέσω του αμερικανικού οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), ο οποίος δραστηριοποιείται στην προστασία των παιδιών από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν αφορούσαν χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Οι πληροφορίες αυτές αποτέλεσαν την αφετηρία της αστυνομικής έρευνας που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του κατηγορουμένου.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του 52χρονου

Μετά τη λήψη των πληροφοριών από τον αμερικανικό οργανισμό, τα στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησαν σε ψηφιακή ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων και διαδικτυακή έρευνα, προκειμένου να εντοπίσουν τον χρήστη που συνδεόταν με τον επίμαχο λογαριασμό.

Από την αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία του 52χρονου και να εξακριβώσουν τη διεύθυνση κατοικίας του.

Στη συνέχεια οργανώθηκε επιχείρηση για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιούν έρευνες τόσο στο σπίτι όσο και στον επαγγελματικό χώρο του κατηγορουμένου.

Έρευνες στο σπίτι και στο ιατρείο – Τι κατασχέθηκε

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, παρουσία των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

Κατά τη διάρκειά τους, στην κατοικία και στο ιατρείο του 52χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, τα οποία θεωρούνται σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ένας φορητός υπολογιστής (laptop).

Ένα tablet.

Μία κάρτα μνήμης microSD.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο που είχε τεθεί στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, τα οποία ήταν αποθηκευμένα τοπικά και περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, μεταξύ των ανηλίκων που απεικονίζονται στο υλικό περιλαμβάνονται και παιδιά εμφανώς μικρότερα των 15, ακόμη και των 12 ετών.

Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν βασικά στοιχεία για τον σχηματισμό της δικογραφίας σε βάρος του 52χρονου.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί παραγωγή πρωτογενούς υλικού

Μια σημαντική διευκρίνιση που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες αφορά την προέλευση του υλικού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο κατηγορούμενος παρήγαγε ο ίδιος πρωτογενές υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η συγκεκριμένη επισήμανση διαχωρίζει τα ευρήματα που αφορούν την κατοχή και τη διαχείριση του ψηφιακού υλικού από το ενδεχόμενο της προσωπικής συμμετοχής στην παραγωγή του, για το οποίο δεν έχουν προκύψει επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Η διερεύνηση των ψηφιακών πειστηρίων αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω αποσαφήνιση των δεδομένων της υπόθεσης.

Στον εισαγγελέα ο 52χρονος – Εξετάζονται τα ψηφιακά πειστήρια

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών ερευνών, ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα αποθηκευτικά μέσα που κατασχέθηκαν έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη εργαστηριακή εξέταση.

Η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης διερεύνησης της υπόθεσης, με στόχο την πλήρη αποτύπωση των στοιχείων που σχετίζονται με τον επίμαχο λογαριασμό και το υλικό που εντοπίστηκε.

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